McLaren Sabre: la supercar “camaleonte” all’asta per 4 milioni di dollari

La casa d'aste Barrett-Jackson ha messo in vendita uno dei 15 esemplari dell'hypercar McLaren Sabre, sviluppata sulla base della Senna

Solo 15 esemplari, per un’hypercar davvero unica nel suo genere (perchè personalizzabile fin nei minimi dettagli) che addirittura può cambiare colore di carrozzeria in base all’illuminazione esterna: ecco alcune caratteristiche della McLaren Sabre, super-sportiva biposto realizzata per il mercato statunitense dal dipartimento interno MSO (McLaren Special Operations) e che prende spunto dalla Senna… anche se il 70% delle sue componenti sono state sviluppate in maniera esclusiva per diventare un modello tra i più ricercati dagli appassionati.

Al momento ne esiste solo uno in vendita ed è disponibile presso la casa d’aste Barrett-Jackson: l’esemplare in questione si distingue innanzitutto per il particolare colore della sua carrozzeria, chiamato “Pacific Color Stream” e capace di mutare tra le tinte blu, viola e rosa in base all’incidenza e all’esposizione dei raggi solari che colpiscono i pannelli esterni in fibra di carbonio.

La McLaren Sabre, ovviamente, prende spunto dall’esperienza della Casa britannica nel mondo del motorsport e propone soluzioni innovative come il diffusore posteriore attivo, che aumenta il carico aerodinamico alle alte velocità, e lo specialissimo motore V8 da 4.0 Litri capace di erogare la bellezza di 824 cavalli e 800 Nm di coppia massima, sufficienti a spingerla fino ai 350 km/h di top speed.

Il prezzo per portarsela a casa? Questo modello è praticamente nuovo e segna sul tachimetro solo 310 km percorsi, il che ha convinto la casa Barrett-Jackson a metterlo in vendita tramite asta privata. Il suo costo da nuova era di 3,79 milioni di dollari, per cui ci aspettiamo una quotazione simile se non addirittura superiore vista l’esclusività: secondo voi a quanto si concluderà la vendita?