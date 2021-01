McLaren Sabre: l’hypercar fatta su misura

La McLaren Sabre è equipaggiata con un motore V8 da 824 CV che permette alla vettura di toccare una velocità massima di oltre 350 km/h. Ciascuno dei 15 modelli è stato realizzato in collaborazione con altrettanti clienti ed è quindi unica

Si chiama Sabre l’ultima nata in casa McLaren. Si tratta di una vera e propria hypercar con livelli di prestazioni unici, proprio come lo sono i 15 esemplari prodotti, ciascuno con caratteristiche peculiari che ne fanno una vettura inimitabile. Insomma, siamo davanti a un’auto davvero per pochissimi fortunati.

McLaren Sabre: le caratteristiche

La McLaren Sabre monta un motore V8 in grado di erogare una potenza massima di 824 CV e una coppia massima di 590 Nm di coppia che permettono di spingerla fino a una velocità massima di oltre 350 km/h che ne fanno la McLaren a due posti più veloce di sempre. In apertura abbiamo detto che ciascuno dei modelli è unico. Il motivo è presto detto: per realizzare ognuno dei 15 esemplari, gli ingegneri di McLaren Special Operations hanno lavorato a stretto contatto con i clienti (che hanno anche acquistato la vettura in anticipo) i quali sono stati coinvolti in una serie di test drive privati con un prototipo della loro nuova vettura sulla pista del Thermal Club Private Race Track in collaborazione con O’Gara Motorsport e McLaren Beverly Hills.

Dopo i test, gli acquirenti della Sabre hanno fornito un feedback diretto della vettura e delle eventuali modifiche tramite una chat video al team di progettazione e ingegneria a Woking che hanno provveduto a completare il progetto. Parris Mullins, direttore di O’Gara Motorsport, si è detto entusiasta per questa iniziativa: “Sono stato felicemente coinvolto in passato in altri test con auto speciali, ma non ho mai visto un costruttore offrire ai clienti il livello di attenzione che McLaren Special Operations ha fornito per la nuova Sabre“.