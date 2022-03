Mercedes-AMG GT 63 Coupé: tutte le novità del MY2022

La Casa della Stella ha presentato ufficialmente le nuove Mercedes-AMG GT 63 e GT 63 S Coupé4: ecco tutte le novità rispetto al modello precedente

Dopo aver presentato le sue due “stelle” in veste di macchine di servizio per il Mondiale di F1 2022, il marchio Mercedes-Benz ha completato l’opera svelando le ultime novità portate in dote dal Model Year 2022 delle GT 63, le berline sportive in versione Coupé curate dal reparto interno AMG. Le differenze rispetto al modello precedente sono significative e riguardano sia l’estetica che la meccanica, la quale però lascia invariati i valori di potenza del V8 biturbo da 4.0 Litri installato sotto il cofano.

Andando con ordine, le nuove Mercedes-AMG GT 63 e GT 63 S Coupé4 (entrambe con trasmissione automatica 4Matic+) ora possono fregiarsi di un nuovo frontale ereditato dalla GT 63 E Performance, che mette in luce prese d’aria più evidenti con tre alette verticali utilizzate per facilitare il passaggio dei flussi d’aria. Anche le possibilità di personalizzazione sono state ritoccate: la gamma colori, infatti, ora propone le nuove tinte Arabian Grey, Cachemire White Magno e China Blue, che ben si sposano con i pacchetti estetici opzionali AMG Night II e AMG Exterior Carbon Fiber con dettagli cromati sui cerchi forgiati da 21 pollici.

Passando nell’abitacolo le novità si possono circoscrivere ai nuovi rivestimenti in Pelle Nappa con tema “a rombi” e dettagli in legno di frassino, al volante AMG Performance e ai tappetini AMG, che donano quel tocco di lusso in più a un pacchetto già di per sè estremamente raffinato e curato. Dal punto di vista della meccanica, invece, le nuove Mercedes-AMG GT 63 e GT 63 S Coupé4 introducono le inedite sospensioni AMG Ride Control+, che vanno a regolare elettronicamente l’estensione e la compressione degli ammortizzatori in base alle condizioni dell’asfalto e alla modalità di guida selezionata.

Lato motorizzazioni, la Casa della Stella ha confermato la presenza del V8 a doppio turbo-compressore che sulla GT 63 Coupé4 eroga 585 cavalli e 800 Nm di coppia massima, mentre sulla GT 63 S Coupé4 raggiunge le vette di 639 CV e 900 Nm già disponibili a 2.500 giri al minuto. Prezzi e disponibilità? Il loro lancio in Europa è previsto per il prossimo mese di aprile con un listino in partenza da 158.162 Euro.