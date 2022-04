Mercedes-AMG GT Track Series: la Stella tedesca da 790 CV destinata alla pista

La "vecchia" Black Series si rinnova e punta ancora più in alto, togliendo tutto ciò che le permetteva di circolare ancora su strada

La Mercedes-AMG GT Black Series si rinnova: sulla scia della presentazione delle nuove safety car per il Mondiale di F1 2022, la Casa della Stella a Tre Punte ha svelato in questi giorni la AMG-GT più potente di sempre, che cambia per l’occasione il suo nome in “Track Series“. Come potete immaginare, questa supersportiva utilizza la base della versione precedente “spogliandosi” di tutto ciò che le permetteva ancora di circolare su strada, in modo da esprimere il suo massimo potenziale una volta tra i cordoli per andare all’attacco del record della pista.

Realizzata in concomitanza del 55° anniversario della divisione sportiva interna AMG, la nuovissima Mercedes GT Track Series si caratterizza per un corpo vettura ancora più raffinato dal punto di vista aerodinamico, che ora accoglie numerosi elementi in fibra di carbonio, l’alettone posteriore regolabile e i cerchi forgiati da 18” monodado.

L’enfasi di sportività si può cogliere anche all’interno dell’abitacolo, espressamente rivolto per l’utilizzo in circuito: il volante è da vera vettura da Campionato GT ed è connesso a una plancia con strumentazione digitale e pulsanti specifici per adattare il setup alle condizioni della pista, tra cui gli switch del Traction Control, del Launch Control e dell’ABS.

Il piatto forte, tuttavia, è nascosto sotto il cofano: il V8 a doppio turbo-compressore da 4.0 Litri della Black Series è stato ulteriormente potenziato e portato fino a quota 789 cavalli e 850 Nm di coppia massima, scaricati a terra attraverso la trazione posteriore e un cambio sequenziale con paddle-shift al volante a sei rapporti. Ma qual è il prezzo da pagare per diventare piloti professionisti? La nuova Mercedes-AMG GT Track Series, prodotta in serie limitata a soli 55 esemplari, costa in Germania 369.000 Euro (tasse escluse).