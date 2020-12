Mercedes: la AMG GT e la Classe G indossano i maglioni natalizi

Per celebrare al meglio il Natale, la Casa della Stella a Tre Punte e la sua divisione sportiva AMG hanno rivestito due loro vetture con del wrapping in stile natalizio dai mille colori

Mancano più o meno due settimane al Natale e ormai è giunto il momento di pensare ai regali e ai tradizionali addobbi di queste festività: un particolare a cui ha provveduto anche il marchio Mercedes con la sua divisione sportiva AMG, proponendo sulla sua pagina Twitter due vetture, per la precisione la potentissima AMG GT e l’elegante Classe G, rivestite con uno speciale “wrapping” sulla carrozzeria in stile natalizio.

Finally a Mercedes that matches your ugly sweater. Decent gift. But this year, more than ever, #TheGreatestGift is health. So Happy, healthy holidays, everyone. And: Stay tuned for more #UglySweaterCars in the next weeks. #MercedesBenz #stayhealthy pic.twitter.com/SW9d7ffg2T — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) December 2, 2020

Avete presente quei maglioncini dai mille colori che si indossano nel giorno di Natale e che, in un certo senso… mettono a “disagio” le persone? Ecco, immaginatevi il loro pattern sulla linea delle due protagoniste di questo articolo e otterrete le #UglySweaterCars, che allo stesso diventano #The GreatestGift se abbinate con il rispettivo abbigliamento di questo periodo.

Largo quindi a fiocchi di neve, a Babbi Natale con gli occhiali, orsacchiotti con i pon pon e tanti, tantissimi pacchetti regalo: ma non vogliamo andare oltre, lasciando a voi il compito di giudicare questa insolita iniziativa marchiata Mercedes-Benz. Una cosa è certa: come potete leggere nei cinguettii pubblicati, la AMG GT e la Classe G non saranno sole nelle prossime settimane…