Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 E Performance: prestazioni e prezzi

Mercedes ha annunciato l'inizio delle vendite in Europa della sua nuova Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 E Performance con V8 biturbo elettrificato da ben 843 CV.

Mercedes ha annunciato l’inizio delle vendite in Europa della nuova Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 E Performance. L’iconica coupé a quattro porte, ora arricchita da inconfondibili dettagli di design, arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 207.708,55 euro.

Mettendo in primo piano l’estetica, la parte frontale della nuova AMG GT 63 S Coupé4 E Performance stupisce sicuramente. Le sue influenze provengono direttamente dalla nuova AMG GT Coupé: l’ampia presa d’aria sotto la griglia del radiatore specifica per AMG si allarga in modo imponente. A completare il design, le prese d’aria verticali adornano le estremità del paraurti anteriore.

Gli appassionati di Mercedes-AMG saranno felici di sapere che il tetto apribile elettrico e il caricatore wireless per smartphone tra i sedili posteriori sono ora di serie. L’esperienza a bordo viene ulteriormente elevata grazie al sistema di infotainment MBUX di nuova generazione.

Questo sistema vanta schermate specifiche AMG completamente ridisegnate e funzioni configurabili secondo le esigenze dell’utente. E per i puristi del suono, l’impianto Dolby Atmos, abbinato al Burmester Surround Sound System di serie o al sistema sonoro opzionale Burmester High-End 3D, ridefinisce l’esperienza acustica a bordo.

C’è anche la trazione integrale AMG Performance 4Matic+

Da non sottovalutare sono le dotazioni di serie proposte dalla Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 E Performance. In particolare, troviamo la trasmissione AMG Speedshift MCT 9G a 9 rapporti, la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4Matic+ e le sospensioni AMG Ride Control+ con smorzamento adattivo.

La vettura vanta anche un impianto frenante in ceramica ad alte prestazioni firmato AMG, delle ruote posteriori sterzanti e dei fari Multibeam LED.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente la propria AMG GT 63 S Coupé4 E Performance, la casa automobilistica tedesca introduce l’Opalite White Metallic tra le colorazioni disponibili per la carrozzeria. Per quanto riguarda cerchi e rivestimenti interni, l’offerta rimane invariata.

Dispone di un gruppo prepulsore da ben 843 CV di potenza

Il cuore pulsante della nuova coupé è senza dubbio il suo gruppo propulsore ibrido plug-in. Grazie all’abbinamento di un motore V8 biturbo da 4 litri sull’asse anteriore e un motore elettrico su quello posteriore, il produttore tedesco ha creato una potenza combinata di ben 843 CV.

Ma non è tutto: la coppia massima raggiunge ben 1400 Nm. Grazie alla prontezza della trazione elettrica, alla rapida evoluzione della coppia e alla distribuzione del peso ottimizzata, il conducente vivrà un’esperienza dinamica senza precedenti.

Per coloro che non si accontentano delle sole prestazioni, Mercedes-AMG ha pensato a una serie di pacchetti e opzioni di personalizzazione. Questi permettono ai fan del brand di rendere la loro Mercedes-AMG GT 63 S Coupé4 E Performance ancora più unica.

Ecco alcuni esempi: