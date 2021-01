Mercedes lancia la divisione AMG E Performance con Hamilton come testimonial

La divisione sportiva AMG del marchio Mercedes-Benz ha inaugurato il reparto E Performance per future auto elettriche ad alte prestazioni: la prima sarà la Project One

Dopo diverse indiscrezioni, oggi è arrivata l’ufficialità: la divisione AMG della Mercedes si convertirà progressivamente alle motorizzazioni elettriche e lo farà molto presto con il reparto interno E Performance, inaugurato in vista del debutto nel 2021 della sorprendente Project One. La hypercar da 2,7 milioni di Euro realizzata in soli 275 esemplari, però, non sarà sola: la Casa della Stella a Tre Punte ha già in programma il lancio di altri due modelli, offrendo come testimonial d’eccezione nientemeno che… Lewis Hamilton.

Il sette volte Campione del Mondo di Formula 1 è sempre più interessato al mondo delle zero emissioni e recentemente ha contribuito in prima persona allo sviluppo proprio della One, una vettura sportiva pubblicizzata come una vera F1 destinata alla strada. Sulla stessa scia di quanto fatto negli anni ‘90 con la Ferrari F50, la One ha ottenuto una versione “addolcita” del V6 turbo impiegato sulle monoposto tedesche del Circus iridato, aiutato da ben quattro motori elettrici per un output prestazionale che supera i 1000 cavalli di potenza.

Due di questi sono posizionati sull’assale anteriore (uno per ruota) ed esprimono 163 CV ciascuno, mentre gli altri due sono installati al posteriore vicino al turbocompressore e all’albero motore, con potenze di 163 e 122 CV supplementari. Le prestazioni? Merito della tecnologia ibrida plug-in di questa powertrain, che spinge una vettura pesante solo 1.250 kg a secco fino alla soglia dei 350 km/h di velocità massima.

Insomma, siamo di fronte a una hypercar davvero stratosferica che è stata vista come “una sfida da affrontare in team”, come sottolineato da Phillip Schiemer, presidente di Mercedes-AMG GmbH: “In vista dell’approvazione stradale, la Project One rafforzerà la nostra posizione di marchio di lusso ad alte prestazioni e metterà in risalto la vicinanza tra Formula 1 e Mercedes-AMG più che mai: abbiamo gli stessi geni del motorsport e crediamo in un trasferimento di tecnologia diretto. Il colore rosso utilizzato nella recente campagna promozionale, inoltre, giocherà un ruolo centrale per il nostro nuovo marchio tecnologico E Performance, stravolgendo l’approccio cromatico al mondo dell’elettrico che, finora, è stato legato all’azzurro”.