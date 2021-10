Mercedes-Maybach festeggia i 100 anni con Classe S e GLS in edizione speciale

Il marchio di extra-lusso della Casa della Stella festeggia il suo centenario con due modelli celebrativi dell'ammiraglia Classe S e del SUV GLS

Dopo la EQS elettrica, il brand di extra-lusso che fa capo a Mercedes si appresta a celebrare i cent’anni dalla produzione del suo primo veicolo automobilistico: un anniversario davvero importante, per il quale Maybach produrrà le versioni speciali “Edition 100” delle due top di gamma attualmente a listino, vale a dire l’ammiraglia Classe S e il SUV di grandi dimensioni GLS.

Rispetto ai modelli tradizionali, le Edition 100 si distinguono per la griglia anteriore cromata, i cerchi in lega di color argento, la tinta bicolore della carrozzeria in “Cirrus Silver/Nautical Blue” e lo specifico badge presente sul montante posteriore. Anche l’abitacolo è stato rivisto per un’esclusività ancora maggiore: i rivestimenti sono in pregiatissima pelle Manufaktur Crystal White – Silver Grey Pearl e toccano sia i sedili anteriori che quelli posteriori, reclinabili fino a 43,5°, ventilati, riscaldabili e con numerosi programmi per il massaggio dei passeggeri durante la guida.

Anche lo spazio a bordo è diverso: se confrontati con i modelli Mercedes, le Maybach Classe S e GLS in versione “Edition 100” sono più grandi, visto che la prima ha un passo aumentato di 18 cm mentre la seconda è più alta di 33 cm. Entrambe sono inoltre dotate di un’insonorizzazione certosina, e addirittura sulla berlina ammiraglia la zona posteriore è isolata rispetto a quella anteriore grazie alla presenza del sistema surround 4D Burmester con cancellazione attiva del rumore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, la Classe S può fregiarsi di un V12 6.0 Litri a doppio turbo da 620 cavalli e 900 Nm di coppia massima, mentre la GLS sarà spinta da un V8 da 564 CV con trazione integrale. Molto interessante, infine, la dotazione accessori di entrambe le vetture, che prevede un telo copri-auto, una borsa in pelle (bianca o nera) e una penna della collezione Maybach the Peak decorata con diamanti e oro a 18 carati. Prezzo e disponibilità di questi “splendori” a quattro ruote? Nulla è stato per ora confermato: ciò che si sa è il suo debutto nei concessionari tedeschi, per l’inizio del 2022.