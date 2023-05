Brabus 900 Superblack: il preparatore svela il suo ultimo progetto di tuning

Il Mercedes-AMG GLS 63 ha ricevuto un'altra versione speciale da parte di Brabus con il nome di Brabus 900 Superblack. Eroga ben 900 CV di potenza e 1250 Nm di coppia massima.

Brabus ha annunciato il lancio del suo ultimo capolavoro: il Brabus 900 Superblack. Si tratta di un SUV di lusso basato sul già impressionante Mercedes-AMG GLS 63. Questo nuovo progetto combina potenza e stile grazie alle numerose modifiche apportate sia all’esterno che all’interno del veicolo.

Il cuore del 900 Superblack è un motore V8 biturbo potenziato che eroga 900 CV di potenza e 1250 Nm di coppia massima. Questo incremento prestazionale è stato ottenuto grazie all’aumento della cilindrata da 4 a 4.5 litri e a diverse modifiche tecniche. Tuttavia, la coppia massima è stata limitata elettronicamente a 1050 Nm, garantendo comunque prestazioni straordinarie. Non mancano trazione integrale 4Matic+ e cambio automatico a 9 marce.

Rispetto al GLS 63 di serie, che offre 612 CV e 850 Nm, il Brabus 900 Superblack vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e una velocità massima di 310 km/h, superando nettamente il modello originale. Il sound del potente V8 viene esaltato da un nuovo impianto di scarico con terminali in carbonio-titanio e valvole controllabili elettronicamente.

Dispone di cerchi da 24″ e di un modello di abbassamento dedicato

Il look esterno è arricchito da cerchi anteriori da 10×24” e posteriori da 12×24”, sviluppati da Brabus e avvolti in pneumatici Continental SportContact 6, che assicurano una tenuta di strada impeccabile.

Numerosi dettagli in fibra di carbonio conferiscono al nuovo Brabus 900 Superblack un aspetto ancora più sportivo, con spoiler anteriore, inserto della griglia, diffusore posteriore e parafanghi. Il logo Brabus è orgogliosamente esposto sulla griglia frontale, sul portellone, sui cerchi e sulle pinze freno mentre il modulo di abbassamento Brabus Airmatic Sport migliora ulteriormente la dinamica di guida.

Alcantara, pelle e fibra di carbonio a volontà

L’abitacolo del Mercedes-AMG GLS 63 modificato è un vero e proprio ambiente di lusso confortevole. Rivestimenti in Alcantara abbracciano montanti, alette parasole e cielo mentre pelle di alta qualità avvolge il cruscotto, i sedili, il volante, la console centrale e altre aree degli interni. Anche il pavimento e il vano di carico sono rivestiti in pregiata pelle.

L’azienda di tuning ha aggiunto ulteriori dettagli esclusivi, come serrature delle portiere in alluminio, pedaliera in alluminio e soglie sottoporta. Il nuovo Brabus 900 Superblack conserva inoltre tutte le caratteristiche premium del modello originale, tra cui il tetto panoramico, l’impianto audio premium, il sistema di telecamere a 360° e l’illuminazione ambientale a 64 colori, che rendono l’esperienza di guida unica e inimitabile.

Il Brabus 900 Superblack rappresenta la perfetta fusione tra prestazioni eccezionali e lusso senza compromessi, offrendo una combinazione ineguagliabile di potenza, comfort e stile. È stato progettato dal tuner tedesco per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti e appassionati di auto, che non si accontentano di meno della perfezione in ogni aspetto del veicolo.