Milano AutoClassica 2022: a Milano dal 18 al 20 novembre

La 12° edizione di Milano AutoClassica si terrà presso il quartiere fieristico di Rho, a Milano: ecco quali saranno le principali novità

Mancano pochi giorni alla 12° edizione di Milano AutoClassica, tradizionale appuntamento per gli appassionati di auto che prenderà vita dal 18 al 20 novembre nel quartiere fieristico di Milano Rho. Protagonisti della kermesse lombarda saranno tutti i principali modelli d’epoca che hanno scritto la storia dell’automobilismo internazionale, costruiti da marchi prestigiosi come Alpine, Aston Martin, Ferrari, Lotus, Maserati, McLaren e tanti altri.

Le principali novità di questa edizione? Il dipartimento Heritage del Gruppo Stellantis, per esempio, presenzierà Milano AutoClassica 2022 solo con vetture marchiate Abarth secondo il progetto “Reloaded by Creators”, tra le quali la mitica Fiat Nuova 500 elaborata personalmente da Carlo Abarth che nel 1958 collezionò sei record internazionali correndo per 168 ore consecutive nell’Autodromo di Monza. Presente all’appello anche la 1000 SP, così come diverse Ferrari che sono rimaste nel cuore dei fans del Cavallino Rampante: dalla 308 GTB alla Testarossa, dalla 365 GTB4 alla 575 Super America in edizione limitata.

Tra gli altri marchi italiani ci sarà anche Maserati con la Mistral, erede della 3500 GT, e con la recentissima MC20, così come Kimera Automobili con la EVO37, reinterpretazione in chiave moderna della splendida Lancia 037 con motore da 505 cavalli a trazione posteriore. Per quanto riguarda le Case straniere, invece, le aspettative sono alte grazie alla presenza di Bentley con la S1 Continental Flying Spur del 1958, di Alpine con le A110, di Aston Martin con la V12 Vantage e con il SUV DBX707, di Lotus con Eletre ed Emira e del BMW Club Italia – in esposizione con due rari esemplari di M3 al fianco della M4 Competition in livrea “Edition 50 Jahre BMW M”.

Per acquistare i biglietti e visitare Milano AutoClassica 2022 è sufficiente collegarsi sul sito dedicato a questo indirizzo: i costi variano da 15 Euro per i minori da 13 a 17 anni fino a 20 Euro per gli adulti; è inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento per accedere in tutti e tre i giorni del salone a un costo complessivo di 50 Euro.