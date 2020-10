Milano Monza Motor Show 2020: date, orari, informazioni

Nel weekend 29 ottobre - 1 novembre andrà in scena la prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show, che porterà tante novità del mondo automotive nel pieno rispetto delle regole anti-COVID

Nonostante le difficoltà poste in essere dall’emergenza Coronavirus, la prima edizione del Milano Monza Open-Air Motor Show è finalmente pronta a partire: dopo il rinvio di giugno 2020, la kermesse che raccoglierà il testimone del tradizionale Salone di Torino che si svolge annualmente al Parco Valentino accenderà i motori nel weekend del 29 ottobre – 1 novembre, per una quattro giorni che coinvolgerà da vicino sia il centro di Milano che l’Autodromo Nazionale di Monza.

Nella capitale lombarda il MIMO 2020 avrà le sembianze di un salone a cielo aperto, che coprirà una lunghezza totale di 3 chilometri tra Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele, Via Montenapoleone, Via Mercanti, Piazza Duomo e Via Dante, quest’ultima dedicata alla rassegna delle ultime novità a due ruote del mercato. Un primo punto nevralgico sarà la Piazza del Castello Sforzesco, dove l’esposizione si concentrerà prevalentemente sulle vetture elettriche e ibride plug-in (disponibili anche a un test drive), seguita da Piazza Duomo e da Piazza Città di Lombardia, dove invece saranno presentate al pubblico vetture classiche e sportive appartenenti a collezionisti e musei così come prototipi di design provenienti dai marchi più prestigiosi.

Ogni location del Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 sarà soggetta a importanti misure per contenere l’emergenza Coronavirus: in totale, infatti, saranno presenti 300 pedane espositive numerate destinate ad auto e moto, tutte abbinate a uno specifico QR Code da scansionare con il proprio smartphone. Il suo scopo? Utilizzando l’app dedicata del MIMO 2020 sarà possibile leggere la scheda tecnica di un particolare modello, visualizzare allestimenti e motorizzazioni, accedere al configuratore e navigare nella fotogallery dedicata. Il tutto, ovviamente, in estrema sicurezza, perchè ogni espositore sarà munito di tenditori e da un’apposita segnaletica a terra volta a evitare il formarsi di assembramenti da parte dei visitatori. Non mancheranno le classiche indicazioni che già tutti noi conosciamo, che tra l’altro verranno ricordate anche dal personale addetto all’organizzazione: rispettare la distanza di 1 metro, indossare la mascherina e provvedere frequentemente alla propria igienizzazione delle mani.

Per quanto riguarda le novità, in questo momento sono oltre 40 i marchi che hanno confermato la loro partecipazione al Milano Monza Open-Air Motor Show 2020, i quali sveleranno ben 15 anteprime di modelli auto (nazionali ed europei). I modelli elettrificati disponibili al pubblico per il test drive, full electric e ibridi plug-in, saranno invece 35 e potranno essere provati dagli interessati previa registrazione sul sito ufficiale.

Il Tempio della Velocità brianzolo, invece, sarà la sede privilegiata per alcuni eventi davvero da non perdere: trackday, giri di pista organizzati dai vari marchi presenti e parate di club e organizzatori (comprese quelle delle monoposto di Formula 1) saranno il motore che alimenterà la passione dei fans dell’automobilismo tricolore e internazionale e che si accenderà nella giornata di venerdì 30 ottobre grazie alla “Journalist Parade”. Si tratta di una sfilata in cui i giornalisti delle più famose testate di automotive inizieranno il loro viaggio dal Castello Sforzesco a bordo delle principali novità della kermesse lombarda, le quali poi transiteranno in largo Ascari e nella zona Milano sud, dove verrà anche inaugurato il monumento ad Alberto Ascari, ultimo pilota italiano capace di vincere il Titolo Mondiale Piloti in F1. La sfilata si concluderà all’Autodromo di Monza con un doppio giro di pista sul circuito da Gran Premio e sul mitico Anello ad Alta Velocità, per poi fare ritorno in quel di Milano.

Tutte le attività sul tracciato brianzolo saranno ad invito e a porte chiuse, al fine di rispettare le norme anti COVID-19, mentre l’accesso al Milano Monza Open-Air Motor Show 2020 sarà completamente aperto al pubblico. Chi parteciperà per la prima volta dovrà seguire le indicazioni sul sito ufficiale per l’acquisto del biglietto, mentre coloro che l’avessero già acquistato potranno conservarlo per la prossima edizione del 2021. In alternativa è possibile chiedere il rimborso, scrivendo una mail al seguente indirizzo indicando nome e cognome dell’acquirente assieme al numero di ordine di riferimento; è anche possibile effettuare la stessa procedura recandosi direttamente al punto vendita dove è stato comperato il biglietto, ma sempre entro il tempo limite del 31 dicembre 2020.