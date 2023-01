MIMO 2023: le Dallara del Politecnico di Torino si sfideranno a Monza

Dal 16 al 18 giugno 2023 le Dallara AV-21 a guida autonoma si sfideranno testa a testa nella Indy Autonomous Challenge

Mancano ancora sei mesi alla nuova edizione del Milano-Monza Motor Show, ma a quanto pare gli organizzatori stanno snocciolando mano a mano tutte le novità che vedremo sul bellissimo Autodromo Nazionale di Monza, vera e propria base nevralgica dell’evento. Una delle più interessanti per gli appassionati di motorsport sarà quello che permetterà di vedere dal vivo le potenzialità delle Dallara AV-21 costruite dal Politecnico di Torino, monoposto a guida autonoma senza pilota che daranno spettacolo in pista nell’ambito della Indy Autonomous Challenge.

Si tratta di un piccolo Campionato che vedrà quest’anno una semplice sfilata delle vetture e dal 2024 (in nome dell’accordo biennale stipulato) vere e proprie gare testa a testa ad eliminazione, nelle quali si potranno apprezzare tutti i raffinati sistemi elettronici che le caratterizzano e che permettono loro di sfrecciare in circuito senza l’ausilio di un pilota in carne e ossa a bordo.

“Monza sarà il palcoscenico di una gara speciale con monoposto a guida autonoma che per la prima volta si esibiranno in un circuito tecnico come quello brianzolo“, questo il commento del Presidente del MIMO Andrea Levy, al quale sono seguite le parole del CEO di Indy Autonomous Challenge Paul Mitchell. “Dopo aver gareggiato a Indianapolis, l’ovale più famoso al mondo, è giusto metterci alla prova a Monza, uno dei circuiti più amati dagli appassionati. Gli insegnamenti derivanti da questa gara permetteranno di migliorare ulteriormente le prestazioni dei sistemi autonomi e degli ADAS ad alte velocità“.