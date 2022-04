Mitsubishi Eclipse Cross: il SUV ibrido plug-in protagonista in TV

Si chiama "I Love to Cross Worlds" ed è la nuova campagna pubblicitaria che serve a pubblicizzare il MY2022 della Mitsubishi Cross Eclipse PHEV

Un impatto visivo dirompente, che sappia mettere al centro le motivazioni, gli atteggiamenti e gli stili di vita della clientela in sinergia con ciò che ha da offrire l’ultimo SUV ibrido plug-in della Casa di Tokyo: questo è quanto si può notare dall’ultima campagna pubblicitaria rivolta alla Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, chiamata per l’occasione “I Love to Cross Worlds” e realizzata appositamente dall’agenzia creativa XXS Amsterdam che ha saputo colpire nel segno ciò che serve per far combaciare lo spirito e i valori del target dei clienti con quelli del marchio giapponese.

Secondo quanto proposto sul grande schermo (e che vi proponiamo anche noi nel video qua sotto), l’intenzione principale è quella di rendere evidente come la nuova Eclipse Cross ibrida plug-in sia la soluzione ideale per la mobilità di tutti i giorni, che siano i semplici spostamenti quotidiani in città oppure i viaggi più complessi sulla media-lunga distanza.

La campagna “I Love to Cross Worlds”, composta da spot TV e video pubblicati online a partire da questi mesi primaverili, concentra i suoi sforzi su uno stile visivo davvero appariscente nel quale il tipico stile manga giapponese diventa il collante ideale agli aspetti umani ed emotivi della vita quotidiana, rendendo la Mitsubishi Eclipse Cross PHEV un SUV coupé dal carattere avventuroso che combina sicurezza e raffinatezza, motori elettrici potenti e robusti, e un design all’avanguardia e accattivante anche per i più giovani.

“Per la campagna Eclipse Cross PHEV, miravamo a realizzare un cambiamento radicale nel modo in cui comunichiamo il marchio Mitsubishi Motors e i nostri prodotti in Europa – ha commentato Alex Thomas, Marketing Director di Mitsubishi Motors Europe – L’obiettivo era quello di sviluppare un’idea ad alto impatto, mirata a personalità avventurose anziché a una semplice fascia demografica, pur rimanendo fedele ai valori e al DNA del nostro marchio. XXS ha capito chiaramente che quando abbiamo detto che volevamo fare qualcosa di completamente diverso, lo intendevamo veramente“.