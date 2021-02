Mitsubishi Outlander 2021: in arrivo la 4° generazione da 181 CV

Sarà disponibile nei concessionari americani dal mese di aprile 2021 con un design più raffinato, una migliore dotazione tecnologica e con il solo motore 4 cilindri 2.5 Litri da 181 cavalli

E’ stata la prima vettura in assoluto a scegliere Amazon come piattaforma per la sua presentazione ufficiale: stiamo parlando della Mitsubishi Outlander, rinnovata quest’anno con un Model Year 2021 che, di fatto, rappresenta la quarta generazione di un SUV presente in gamma dal 2001. A vent’anni di distanza la Casa giapponese ha dichiarato di aver mantenuto gli eccellenti standard di qualità, efficienza, solidità e capacità off-road del veicolo, incrementando allo stesso tempo la raffinatezza nel design, la componente tecnologica a disposizione di pilota e passeggeri e la potenza del motore.

Il risultato? La nuova Mitsubishi Outlander 2021 propone l’ultimo aggiornamento del Dynamic Shield all’anteriore, con un frontale ridisegnato nel paraurti, nella calandra e nei gruppi ottici sdoppiati: qui spiccano le cromature e la verniciatura in nero, che prosegue poi sui montanti donando al tettuccio un effetto “flottante”. Non mancano lateralmente i cerchi da 20”, mentre al posteriore trovano posto dei fari rivisti nel design e un motivo esagonale per il portellone che richiama lo stile della mitica Pajero.

Passando nell’abitacolo, la volontà degli ingegneri giapponesi è stata quella di riservare a pilota e passeggeri un ambiente essenziale ma completo di tutto, con tanto spazio per gli occupanti in tutte e tre le file di sedili. La ciliegina sulla torta, ovviamente, è la componentistica tecnologica, che prevede un digital cockpit da 12,3” (eventualmente abbinabile all’head-up display da 10,8”) e un sistema infotainment con schermo touchscreen da 9”, equipaggiato con dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e compatibilità wireless con Android Auto e Apple CarPlay.

Lato motorizzazioni, la nuova Mitsubishi Outlander 2021 è stata creata con un telaio in acciaio ad alta resistenza stampato a caldo che ospita un unico propulsore disponibile in gamma: si tratta di un quattro cilindri benzina da 2.5 Litri da 181 cavalli su cambio automatico CVT a otto rapporti e trazione integrale Super All-Wheel Control, con controllo di imbardata Brake AYC su entrambi gli assi e personalizzabile in base a sei differenti modalità di guida. Il debutto sul mercato? Per il momento solo su quello americano entro il mese di aprile 2021: per l’Europa e l’Italia, invece, bisognerà attendere l’anno prossimo, quando è prevista anche una variante con motorizzazione ibrida plug-in.