Naran Automotive: la GT3 stradale con motore V8 da 1.048 cavalli

L'imprenditore indiano Ahmeer Naran ha svelato la sua personalissima hypercar, una vettura da corsa omologata per la strada con motore a benzina V8 biturbo da 1.048 cavalli e in serie limitata a soli 49 esemplari

Di recente vi abbiamo parlato di diverse hypercar che usciranno nel prossimo futuro: dalla McLaren Artura alla statunitense Elation Freedom, dalla Pininfarina Battista alla sorprendente Bugatti Bolide che, con i suoi 1.850 cavalli, sarà in grado di sfidare le più moderne monoposto da Formula 1. Tutte vetture contraddistinte dal fatto che il loro motore non sarà esclusivamente endotermico, ma piuttosto accompagnato da una o più unità elettrificate, che nel caso della Freedom e della Battista andranno definitivamente a sostituire la presenza della classica powertrain a benzina.

Come vedete, i più importanti brand del mondo automotive si stanno dirigendo in una direzione univoca, quella di esaltare le prestazioni di un’auto sportiva sfruttando la potenza e la coppia delle sempre più performanti unità elettriche o ibride. Tuttavia, esistono ancora delle eccezioni: una di queste è una giovane start-up fondata dall’imprenditore indiano Ameerh Naran, che nel 2022 lancerà sul mercato la sua personalissima hypercar… con motore V8 a doppio turbo-compressore da ben 1.048 cavalli e 1.034 Nm di coppia massima.

Il suo nome? Naran V8, una coupé con carrozzeria 2+2 che vuole sfidare le tendenze del momento, proponendosi come una vera e propria GT3 da corsa omologata per l’utilizzo stradale. La sua componentistica, in realtà, si affida a materiali ben conosciuti, perchè il telaio monoscocca e lo stesso propulsore sono di derivazione BMW M8: il primo, però, è stato irrigidito e rinforzato con delle strutture provenienti dal mondo delle gare di durata, mentre il secondo è stato “pompato” dai 4,4 Litri originali ai 5.0 Litri attuali, che permettono alla Naran di staccare lo 0-100 in soli 2,3 secondi per una velocità massima superiore ai 370 km/h.

La trazione, invece, è integrale, ma può essere limitata alle sole ruote posteriori se si disinnesta la frizione multidisco attraverso il ripartitore centrale, mentre la trasmissione sarà affidata a un cambio automatico a otto rapporti ZF. Curata dalla Motorsport Racing Dynamics nella termica e dalla EY3 Engineering di Northant nella meccanica, la Naran proporrà quindi soluzioni da vera auto da corsa, a partire dalle sospensioni in alluminio a doppio braccio oscillante completamente regolabili passando per gli ammortizzatori specifici della Ohlins, senza dimenticare lo sterzo elettroidraulico, i freni di tipo carboceramico AP Racing e le gomme Pirelli Trofeo R.

Per quanto riguarda l’aerodinamica, invece, il designer Jowyn Wong, già conosciuto per capolavori a quattro ruote come l’Apollo IE e la DeTomaso P72, ha assicurato una downforce di oltre 400 kg a 200 km/h, che supera la vetta della tonnellata a velocità massima. Ciò sarà possibile grazie alla particolare cura posta nel rendere efficienti i flussi d’aria tra l’anteriore e il posteriore, contraddistinti rispettivamente dallo splitter e dall’estrattore in fibra di carbonio appaiati alla grande ala regolabile. Il peso? Solo 1620 kg a pieno carico, per una vettura altamente personalizzabile in ciascuno dei 49 esemplari (a tiratura limitata) prodotti in Germania a partire dal 2022, con un prezzo in partenza da 1 milione di Euro.