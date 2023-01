Nel 2023 aumenterà veramente il costo del biglietto per l’Area C a Milano?

L'ipotesi attualmente al vaglio dal Comune di Milano è quella di aumentare fino a 7,50 Euro (o addirittura raddoppiare) il costo d'entrata nell'Area C

Dopo il lungo dibattito che ha reso protagonista fino ad oggi l’Area B, ora il turno passa all’Area C: secondo uno studio condotto dall’agenzia della mobilità Amat, gli ingressi avvenuti nella ZTL di Milano sono risultati al di sotto delle aspettative e questo significa che il Comune si ritrova a chiudere il bilancio 2022… in rosso. Una situazione preoccupante che potrebbe introdurre con l’anno nuovo un aumento della tariffa da sostenere per accedere a questa zona del capoluogo lombardo.

Secondo le ultime voci di corridoio, il Comune di Milano starebbe prendendo in considerazione di portare a 7,50 Euro oppure addirittura raddoppiare a 10 Euro (rispetto ai 5 Euro attuali) il prezzo del ticket per l’Area C, al fine di risanare “le casse” ma anche con lo scopo di disincentivare l’utilizzo privato dell’automobile da parte dei cittadini. In questo senso, si sta pensando inoltre di limitare il pass per il parcheggio a una sola vettura per nucleo familiare, introducendo una tariffa in caso di seconda vettura. Ad ogni modo, niente è ancora stato deciso in via ufficiale: con l’anno nuovo scopriremo cosa bolle in pentola…