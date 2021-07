Nissan Leaf al capolinea: al suo posto arriverà un crossover elettrico

Entro il biennio 2023-2024 la Leaf lascerà il posto a una nuova vettura elettrificata "a ruote alte", figlia della trasformazione green dell'impianto britannico di Sunderland

Al termine del 2020 avevamo parlato di novità… e quella che vi diamo oggi è sicuramente una delle più importanti quanto inattese: entro pochi anni, si parla del 2023-2024, la Nissan Leaf uscirà di produzione e al suo posto subentrerà un nuova vettura su carrozzeria crossover, ovviamente elettrica e con linee conformi allo stile Coupé che va tanto di moda negli ultimi tempi.

Si tratta di una scelta determinante per il futuro “a batterie” della Casa di Yokohama, figlia anche della decisione di elettrificare completamente l’impianto produttivo situato a Sunderland, in Inghilterra, il quale sarà a tutti gli effetti la base di appoggio per la produzione del prossimo modello full-electric giapponese. Il capitale stanziato per quest’ultimo è pari a 423 milioni di sterline, utili a rinvigorire una linea produttiva che avrà una capacità energetica di ben 35 GWh e a impiegare in maniera efficiente la piattaforma modulare CMF-EV – che caratterizzerà il crossover in questione proprio come è stato fatto con la Ariya e con la Renault Mégane a motorizzazione E-Tech.

Qualche altro dato? Oltre ad avere una struttura “a ruote alte”, l’erede designata della Nissan Leaf dovrebbe portare in dote una batteria da 60 kWh capace di garantire un’autonomia massima prossima ai 450 km con la singola ricarica: questi valori, ovviamente, sono da prendere con le pinze, dal momento che il suo debutto è atteso solamente quando la berlina a due volumi e cinque porte andrà in pensione… vale a dire entro il 2024.