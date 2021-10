Nissan Leaf: nel 2025 si trasformerà in crossover!

Secondo Guillaume Cartier, presidente Nissan AMIEO, la prossima generazione dell'elettrica Leaf sarà un crossover prodotto a Sunderland, in Inghilterra

Le indiscrezioni della scorsa estate hanno trovato fondamento: l’attuale generazione della Nissan Leaf “berlina” lascerà presto il posto a un nuovo modello con carrozzeria da crossover. A confermarlo è stato Guillaume Cartier, Presidente della casa giapponese per la regione AMIEO che include l’Africa, il Medio Oriente, l’India, l’Oceania e, ovviamente, anche l’Europa.

“Il nuovo crossover elettrico che sarà prodotto negli stabilimenti di Sunderland, in Inghilterra, sarà la nuova generazione di Leaf“, queste le parole di Cartier che, di conseguenza, confermano tutte le voci di corridoio circolate tra gli addetti ai lavori negli scorsi mesi. La Leaf diventerà quindi un crossover di medie dimensioni, il quale condividerà come piattaforma di base la CMF-EV dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi che, ad oggi, è impiegata con successo sulla Ariya e sulla Megane E-Tech Electric.

Qualche indiscrezione sulla sua scheda tecnica? Alcuni “spoiler” parlano di due versioni per la nuova Nissan Leaf: una di “base” da 130 CV con batterie da 40 kWh per 300 km di autonomia massima e un’altra più potente da 220 cavalli con accumulatori da 60 kWh e 470 km di percorrenza con la singola ricarica. Come potete capire sono notizie da prendere con le pinze, che verranno confermate solamente tra qualche anno: il debutto sul mercato di questo modello, infatti, è previsto per il 2025…