Il pick-up da fuoristrada giapponese si aggiorna con alcune novità che riguardano il sistema infotainment e le tecnologie di bordo: ecco il nostro test drive in off-road e su strada

Nella categoria dei pick-up ci sono alcuni nomi che riescono a distinguersi maggiormente rispetto ad altri: il Ford Ranger per esempio, al fianco della Toyota Hilux… e dell’immancabile Nissan Navara, che giusto l’anno scorso ha ricevuto tutti gli aggiornamenti del caso che definiscono oggi l’attuale Model Year 2021. Come per i suoi rivali, siamo di fronte a un veicolo che fa del fuoristrada il suo terreno di caccia… soprattutto nella versione specifica da off-road estremo N-Guard che recentemente abbiamo provato nella motorizzazione 2.3 DCi da 190 cavalli con trazione integrale 4×4.

Lungo 5,33 metri per 1,85 di larghezza e altrettanti in altezza, la Nissan Navara in versione N-Guard si distingue per un look intransigente votato alle strade sterrate e al fango, contraddistinto da un frontale con cofano molto alto, griglia di colore nero (in tinta con le decalcomanie sulle fiancate, le maniglie delle portiere, le cornici dei finestrini e le barre sul tetto) e gruppi ottici adattivi di nuova generazione a tecnologia LED.

Anche l’impatto laterale della vettura, dove spiccano i cerchi in lega da 18”, è molto solido e imponente… ma è al posteriore che si può apprezzare il “piatto forte”, vale a dire il cassone dalle dimensioni 1,54 x 1,56 metri con soglia di carico alta 81,5 centimetri e portata utile di oltre una tonnellata. Con questa dotazione si può trasportare praticamente di tutto, spingendosi oltre grazie ai rivestimenti interni anti-graffio e all’apposito gancio traino posteriore di serie.

Salendo in cabina, la Nissan Navara in versione N-Guard si distingue dalla concorrenza per la grande raffinatezza regalata dai rivestimenti in pelle di serie, che richiamano materiali di alta qualità inseriti in una plancia essenziale ma allo stesso tempo molto pratica. La strumentazione è analogica ma funzionale, mentre il sistema infotainment Nissan Connect con schermo touchscreen da 8” mette a disposizione tutte le informazioni utili durante la guida in fuoristrada (trazione impiegata, differenziale attivo, marce ridotte e consumi).

Presente all’appello il navigatore 3D TomTom con indicazioni del traffico in tempo reale e aggiornamenti online delle mappe, così come la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e la telecamera esterna Around View Monitor, che garantisce una visuale sul veicolo a 360°. Lato ADAS, la dotazione propone la frenata automatica di emergenza, la partenza assistita in salita, l’Hill Descent Control e l’inedito Trailer Sway Assist, che garantisce il pieno controllo del veicolo in caso di presenza di rimorchio.

Per quanto riguarda la motorizzazione, la versione N-Guard della Nissan Navara viene proposta in due declinazioni della stessa base tecnica, rappresentata da un diesel a doppio turbo DCi da 2.3 Litri di cilindrata: il modello di “attacco” eroga 163 cavalli, mentre il top di gamma (oggetto di questa prova) arriva a 190 CV e 450 Nm di coppia massima, gestiti attraverso il cambio manuale a sei marce (optional quello automatico a sette rapporti) e trazione integrale selettiva con possibilità di blocco del differenziale posteriore.

NISSAN NAVARA N-GUARD 190 4X4: IMPRESSIONI DI GUIDA

Su strada scordatevi lo stile imborghesito dei suv e dei crossover inventati proprio da Nissan. Qui stiamo parlando di un mezzo serio, nato per lavorare e trasportare merci nei posti piu’ impervi in piena sicurezza per il pilota ed i suoi compagni di lavoro.

Merita infatti ricordare che – almeno in Italia – non potete purtroppo caricarci tavole da surf, quad o mountain bike ma solo oggetti da lavoro o merci essendo immatricolato come veicolo commerciale. Un grosso peccato considerando che negli stessi Stati Uniti d’America la carrozzeria piu’ venduta è proprio quella dei pick up con il mitico Ford F150 che si vende come la Fiat Panda qui da noi! Lo stesso Nissan Navara è una bestseller al pari delle sue sorelle maggiori che montano con disinvoltura motori a 6 o 8 cilindri, rigorosamente a benzina. La stessa Tesla sta per lanciare il suo Cybertruck full electric i cui ordini hanno già superato quota un milione nei soli USA!

Fatta la debita premessa, il Nissan Navara è davvero comodo e maneggevole per essere un veicolo commerciale, mentre lo defineremo maschio e rigido se fosse omologato autovettura. Il posto guida ti mette subito a proprio agio e l’altezza da terra ti fa dominare la strada anche se è bene usare più prudenza del solito se affronti una stretta rotatoria… Bello rigido, vanta prestazioni impensabili per un furgone ed oneste per un SUV con rumorosità accettabile e maneggevolezza adeguata alla mole del veicolo con uno sterzo che non si può definire preciso come un orologio svizzero ma sicuramente divertente da usare in off road rigorosamente senza merci sul pianale per evitare di perderli al primo dosso!

Buono lo scatto, adeguata la frenata, ma evitate le staccate… Molto valido il cambio e la visibilità mertita anche lei un bel punteggio.

L’abitacolo è spazioso con la doppia cabina che ricorda molto quella di una berlina con la differenza di essere ad un’altezza ben maggiore. La capacità di carico è infinita e suggeriamo il copri vano per poter riparare gli oggetti sia dalla pioggia sia… dal fango. I consumi sono decisamente sobri per il tipo di vettura con trazione integrale inseribile e certamente se li paragonate con una citycar sono a rischio di infarto.

Il prezzo e la gestione sono interessanti – considerando che essendo un veicolo commerciale – potete recuperare sia l’IVA che tutti i costi, ma ovviamente va usato solo per la propria attività e non per le vacanze.

Voto quindi più che positivo e per gli umani ricordiamo i nuovi ed ancor piu’ validi Nissan Juke e Qasqhai, giusto per non cambiare concessionaria!