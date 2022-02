Nuova Fiat Uno: la due volumi rinascerà come B-SUV dal 2023?

Il prossimo B-SUV del Lingotto farà parte della gamma della Fiat Panda, utilizzerà la piattaforma CMP e si ispirerà al concept Centoventi

Al fianco della Panda e della Punto, una delle vetture storiche del marchio Fiat è certamente la Uno: prodotta ufficialmente dal 1983 fino al 1995 come berlina due volumi (di cui tutti gli appassionati conoscono e ammirano la versione “Turbo”), quest’automobile è poi stata riprogettata appositamente per il mercato sud-americano ed è rimasta in vita fino all’anno scorso, quando è stata prodotta l’ultima serie in edizione limitata “Ciao”.

La sua carriera, tuttavia, sembra non sia ancora destinata a vedere i titoli di coda… dal momento che le ultime indiscrezioni riportano la possibilità di rivedere la Fiat Uno come futuro B-SUV del marchio oggi parte del Gruppo Stellantis. Avete capito bene: il progetto che vedrà la luce nel 2023 nello stabilimento polacco di Tychy potrebbe proprio essere la nuova Uno, costruita sulla ben nota piattaforma CMP e ipoteticamente parte della gamma della Fiat Panda.

Proprio questa sua caratteristica la renderà parecchio appetibile al grande pubblico, non solo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche per il fatto che dovrebbe essere proposta sia nelle tradizionali versioni endotermiche che in un modello ad alimentazione completamente elettrica. Per saperne di più (e per verificare se queste voci di corridoio sono vere) dovremo aspettare almeno il prossimo 1 marzo, quando il gruppo Stellantis svelerà ufficialmente il suo piano industriale e i suoi progetti futuri.