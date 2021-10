Nuova Ranger Rover 2022: la quinta generazione è un’opera d’arte!

La "regina" dei SUV di lusso si rinnova da cima a fondo, a cominciare dall'estetica fino alle motorizzazioni... che in futuro accoglieranno anche una versione 100% elettrica

Il passaggio all’ibrido plug-in è stato solo l’antipasto: oggi, infatti, il marchio Land Rover ridefinisce la base di partenza introdotta già nel 2020 dando vita alla quinta generazione di Range Rover, SUV di alta gamma che vuole combinare (di nuovo) la sua altissima qualità costruttiva con un prodotto adatto all’off-road nonchè spazioso per tutta la famiglia. Quando sarà disponibile? Le prime consegne sono previste per marzo 2022, con un prezzo di listino in partenza da 124.300 Euro.

RANGE ROVER 2022: ESTETICAMENTE SEMPLICE E PULITA

Partendo dal design esterno, la Range Rover 2022 è davvero “tutta nuova” perchè il primo punto sul quale i tecnici del Centro Stile Land Rover si sono concentrati sono proprio le linee estetiche: l’intenzione è stata quella di “ammorbidire” l’intero pacchetto, che risulta estremamente semplice e molto fluido a partire dal frontale, ora con coefficiente aerodinamico di 0,30, passando per le fiancate e terminando nel posteriore, rivoluzionato con un’elegantissima modanatura nera che integra la nuova firma luminosa a LED.

L’avantreno, in realtà, è ciò che rimane più simile alla vecchia generazione di Range Rover, ma anche qua gli aggiornamenti non mancano: la calandra, per esempio, ora si caratterizza per i listelli cromati ad effetto 3D, mentre i nuovi gruppi ottici (sempre a LED) donano alla vettura uno sguardo inedito che cattura subito l’attenzione. Le loro caratteristiche? Hanno una portata massima di 500 metri e sono ovviamente adattivi, portando in dote anche la funzionalità “Predictive dynamic bending light” che anticipa l’andamento di una curva sfruttando le informazioni provenienti dal GPS.

RANGE ROVER 2022: SETTE POSTI E AMBIENTE “MINIMALE”

La nuova Range Rover 2022 rompe con il passato anche a livello di base tecnica: la piattaforma su cui si basa, infatti, è l’inedita MLA-Flex a due versioni di passo (Standard, da 5,05 metri, e Long Wheel Base, da 5,25 metri), che propone un aumento della rigidità del 50% rispetto a quella della precedente generazione nonchè una riduzione di peso e un miglioramento significativo della dinamica di guida, dal momento che potrà ospitare non solo motorizzazioni ibride… ma anche al 100% elettriche.

L’introduzione di due versioni ha permesso inoltre di costruire una terza fila di sedili nell’abitacolo, che quindi fa salire a sette i posti totali disponibili una volta saliti a bordo: ripiegabili elettricamente nel bagagliaio (da 725 Litri fino a 1.841 nel caso in cui si decida di abbattere anche la seconda fila), presentano uno schienale inclinato a 25°, braccioli dedicati e uno spazio anteriore per le gambe di 86 cm.

Queste novità sono inserite in un ambiente interno di nuovo semplice e senza fronzoli, che presuppone comunque finiture pregiatissime e anche materiali ecologici (come il tessuto Ultrafabrics) in alternativa alla “solita” pelle. In termini di multimedialità spiccano il digital cockpit da 13,7” e lo schermo da 13,1” del sistema infotainment Pivi Pro centrale, che comprende la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, i comandi vocali con Amazon Alexa, l’hotspot Wi-Fi fino a otto dispositivi e gli aggiornamenti OTA. Completano il pacchetto gli ulteriori schermi touch da 11,4” per i passeggeri posteriori, installati sui poggiatesta dei sedili anteriori e comandabili attraverso la consolle centrale.

RANGE ROVER 2022: PLUG-IN A SEI CILINDRI E V8 DA 530 CAVALLI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Range Rover 2022 proporrà un listino completo di tutti gli step necessari per la completa elettrificazione della gamma: le versioni di “base” saranno i benzina e i diesel a tecnologia mild-hybrid (nell’ordine P360, P400, D250, D300 e D350 a potenze crescenti), ai quali seguono le versioni plug-in P440e e P510e che ora sfruttano un nuovo propulsore da 3 Litri non più a quattro ma, piuttosto, a sei cilindri in linea.

La loro architettura presuppone inoltre una batteria dalla generosa capacità di 38,3 kWh capace di spingere la guida in modalità Full Electric fino a 100 km con la singola ricarica che, secondo Land Rover, è sufficiente per coprire il 75% delle esigenze di tutti i suoi clienti. Al loro fianco sarà disponibile inoltre un’unica versione priva di elettrificazione, provvista di motore V8 da 4.4 Litri ora capace di erogare la bellezza di 530 cavalli e 750 Nm di coppia massima. Uno sguardo al futuro? Grazie all’impiego della piattaforma MLA-Flex, la nuova Range Rover sarà declinata anche in una variante completamente a zero emissioni, ipoteticamente prevista per il 2024.

RANGE ROVER 2022: RUOTE POSTERIORI STERZANTI E SOSPENSIONI INTELLIGENTI

La presenza della nuova piattaforma MLA-Flex, inoltre, mette sul piatto anche delle nuove funzionalità che arricchiscono ulteriormente la nuova nata in casa Land Rover: la più interessante è la presenza dell’asse posteriore sterzante con angolo massimo di 7,3°, che aiuta ad aumentare la stabilità della vettura alle alte velocità e riduce fino a 11 metri il raggio di sterzata durante le manovre più impervie.

In queste circostanze entra in gioco anche il sistema di sospensioni Adaptive Dynamics, giunto alla seconda generazione e capace di regolare elettronicamente i settaggi ottimali di ogni singolo ammortizzatore anche in base alla strada da affrontare (grazie all’utilizzo dei dati provenienti dal navigatore). La trazione, ovviamente, è integrale e gestita dal sistema IDD (Intelligent Driveline Dynamics), che monitora 100 volte al secondo la distribuzione di coppia tra i due assi (e tra le singole ruote di quello posteriore) per evitare qualsiasi perdita di aderenza.

Per quanto riguarda la guida in fuoristrada, infine, il compito è affidato al Dynamic Response Pro, che va a ottimizzare la marcia del veicolo armonizzando il più possibile le forze laterali che agiscono sul veicolo attraverso l’intervento sulle barre anti-rollio e in base alla modalità di guida impostata, che spazia tra la Comfort, la Dynamic, la Eco, la Grass/Gravel/Snow, la Mud & Ruts, la Sand, la Rock Crawl e la Wade. Per l’off-road più duro, inoltre, è presente anche il sistema Terrain Response 2, che imposta i settaggi più appropriati per affrontare la situazione nel migliore dei modi.

RANGE ROVER 2022: ALLESTIMENTI, PREZZI E DISPONIBILITA’

La nuova Range Rover 2022 potrà essere ordinata già dalla fine di ottobre negli allestimenti SE, HSE, Autobiography, SV (la top di gamma) e, solo per il primo anno di produzione, nella versione speciale First Edition. Come anticipato, le prime consegne saranno evase solamente per la prossima primavera, con un listino prezzi in partenza da 124.300 Euro. Quando avremo tutti i dettagli per ogni equipaggiamento, vi aggiorneremo.