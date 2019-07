Nuovo Mitsubishi Pajero Sport 2020, linee aggressive e meccanica da fuoristrada

Tre le motorizzazioni del nuovo Mitsubishi Pajero Sport my 2020: il 2.5 litri 4 cilindri turbo intercooler da 136 cavalli, il 2.4 litri common rail Mivec DI-D da 181 cavalli e - last but not least - il benzina 3.0 litri V6 Mivec da 219 cavalli

Dopo il preview delle scorse settimane, è stato presentato ufficialmente il nuovo Mitsubishi Pajero Sport, il veicolo che per anni ha rappresentato l’essenza del SUV e che oggi arriva con rinnovata veste grafica, più tecnologia pur conservando sempre lo spirito “adventourig” che l’ha caratterizzato negli anni.

Nuovo Mitsubishi Pajero Sport: com’è fatto

Il nuovo Mitsubishi Pajero Sport è stato realizzato sulla base della pick-up L200, am del mezzo di lavoro non conserva praticamente nulla. Infatti, promette di essere più confortevole e più citato anche nei dettagli estetici. Il nuovo frontale presenta fanaleria di tipo Dynamic Shield di Mitsubishi con l’abbondante presenza di LED e anche paraurti e cofano sono stati rivisti dando un’idea di grande armonia delle forme. Salendo a bordo si percepisce subito quanto i tecnici di Mitsubishi abbiano lavorato in una direzione ben precisa, quella del confort. Resta invariata la formula dei sette posti distribuiti su tre file, ma le finiture sono state migliorare e le imbottiture sono più soffici.

Nuova anche la plancia di controllo, con la strumentazione che ora è digitale e proietta il papero verso una nuova dimensione, con tanto di la connettività con Apple Car Play e Android Auto, schermo LCD a colori da 8 pollici e sistema operativo senza chiave Mitsubishi Remote Control che consente al conducente per aprire o chiudere le portiere (incluso il nuovo portellone elettrico) utilizzando il proprio smartphone. A spingere la vettura, così come nelle versioni 2015, ci sono il motore da 2.5 litri 4 cilindri turbo intercooler da 136 cavalli, il 2.4 litri common rail Mivec DI-D da 181 cavalli e – last but not least – il benzina 3.0 litri V6 Mivec da 219 cavalli.

Nuovo Mitsubishi Pajero Sport: quando e come averlo

Il uovo Mitsubishi Pajero Sport per ora sarà disponibile solo in Thailandia, Regno Unito e in Russia, ma secondo indiscrezioni, in futuro potrebbe essere distribuito in altri 90 paesi del mondo, tra cui anche l’Italia.