Mitsubishi Colt 2024: la nuova generazione arriverà anche in Italia

Mitsubishi e il Gruppo Koelliker hanno rinnovato ancora una volta la loro partnership in Italia, che porterà diverse novità interessanti tra cui la nuova generazione della Mitsubishi Colt.

Koelliker e Mitsubishi: un sodalizio solido e di lunga durata che testimonia un impegno costante nel mercato italiano. Questa partnership, nata 44 anni fa, vede il gruppo come importatore esclusivo della casa automobilistica nipponica in Italia.

Negli anni, Koelliker ha introdotto nel mercato italiano veicoli che hanno lasciato il segno, vendendo oltre 400.000 unità del produttore giapponese, dai celebri Pajero ed L200, alla Colt e all’ASX.

Non dimentichiamoci delle ultime novità come Eclipse Cross e Space Star. Attualmente, l’Italia vanta un parco auto Mitsubishi di oltre 250.000 veicoli, inclusi 70.000 Pajero e altrettanti L200.

Mitsubishi, per il consumatore italiano, rappresenta un connubio di spirito libero, avventura, tecnologia e stile, racchiusi sotto l’egida di una qualità inconfondibile. Il Gruppo Koelliker, da parte sua, ha sempre supportato il brand fornendo una gamma completa di modelli, come la pratica e efficiente Space Star, ideale per gli spostamenti urbani.

Tante novità in arrivo nei prossimi mesi

Sottolineando la costante innovazione, il gruppo proporrà presto il SUV coupé Eclipse Cross PHEV (ibrido plug-in). Senza dimenticare che, entro fine 2023, le concessionarie Koelliker accoglieranno la nuova ASX, il crossover compatto che promette stile, tecnologia e sicurezza. In arrivo anche la nuova generazione della Mitsubishi Colt.

Con una visione rivolta al futuro, Marco Saltalamacchia – CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker – ha detto: “Il rinnovamento della nostra collaborazione con Mitsubishi non solo sottolinea la solidità del nostro rapporto, ma anche l’importanza strategica del mercato italiano”. Saltalamacchia evidenzia la visione ambiziosa del Gruppo, culminata nel progetto Koelliker Hub, un’innovativa piattaforma dedicata alla mobilità del futuro, situata a Milano in Via Gallarate 199.

E il futuro sembra radioso. Il 2024 vedrà l’arrivo del nuovo Mitsubishi Outlander PHEV, e dal 2025 – grazie all’alleanza con Renault – un nuovo veicolo elettrico farà la sua comparsa sul mercato italiano.