Opel fa di nuovo coppia con X Factor anche per il 2021

Il marchio del Fulmine ha rinnovato la partnership con il talent show italiano: le vetture simbolo saranno la Corsa e la Mokka

Squadra vincente non si cambia: dopo il successo dell’edizione 2020, il marchio Opel continuerà ad essere Official Sponsor anche nel 2021 del talent show X Factor, che prenderà il via ufficialmente giovedì 16 settembre sulle piattaforme Sky e NOW. Il programma condotto da Ludovico Tersigni proporrà diverse novità e un format completamente rinnovato, nel quale sono stati confermati Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika come giuria d’eccezione.

I valori simbolo di questa edizione saranno gli stessi condivisi da Opel, vale a dire l’inclusione e il talento: questi saranno sostenuti dai concetti di valorizzare le diversità e di promuovere la mobilità sostenibile, per la quale il brand del Fulmine ha in programma di lanciare ben nove modelli elettrici entro la fine dell’anno per poi raggiungere l’elettrificazione completa (sia vetture che veicoli commerciali) in vista del 2024.

I due modelli simbolo dell’edizione 2021 di X Factor saranno la nuova Opel Corsa e la nuova Opel Mokka: due vetture innovative che sapranno ritagliarsi il proprio posto sul palcoscenico di questo talent, che come già accennato aprirà le danze il 16 settembre alle 21:15 su Sky Uno (canale 108, per il digitale terrestre sul canale 455). La serie sarà sempre disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per una prima puntata che andrà in onda in simulcast anche su TV8: dalla seconda in poi, invece, l’appuntamento è per ogni mercoledì sera.