Opel Insignia: nel 2024 diventerà un crossover?

Secondo una recente voce di corridoio, la prossima generazione di Opel Insignia potrebbe debuttare con un corpo vettura in stile SUV

Il mondo dell’automobile è cambiato: se tanti anni fa le berline e le station-wagon potevano ancora contare su un’ampia fetta di mercato, oggi la tendenza predilige invece i SUV e i crossover – ormai capaci di conquistare sempre più l’interesse degli appassionati. Non c’è da stupirsi, quindi, che le Case produttrici stiano rapidamente convertendo le loro linee produttive su questo tipo di design, cosa che potrebbe accadere anche per modelli storici come la Opel Insignia.

Realizzata a partire dal 2008, la berlina della Casa del Fulmine si avvicinerà nel 2024 al lancio della sua terza generazione, la quale potrebbe abbandonare le sue classiche forme in favore di quelle caratteristiche del mondo dei “ruote alte” allo scopo di accontentare i gusti della nuova clientela. Tale indiscrezione è stata riportata dal magazine britannico AutoExpress, secondo cui la ricerca della massima praticità e di un più ampio spazio a bordo porterebbe l’Insignia a diventare un ibrido tra un SUV e una multispazio (seguendo la strada già tracciata, per esempio, dalla Dacia Jogger).

La piattaforma prevista per attuare questa “metamorfosi” potrebbe essere la eVMP delle prossime Peugeot 3008 e 5008, in grado di accogliere sia una versione completamente elettrica (anche a trazione integrale con batterie dalla capacità fino a 100 kWh per un’autonomia massima di oltre 600 km) che motorizzazioni più classiche provviste di propulsore endotermico elettrificato. Anche plug-in? Lo scopriremo a tempo debito…