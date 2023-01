Pambuffetti PJ-01: l’hypercar sarà protagonista al MIMO 2023

La supersportiva da 820 cavalli parteciperà alla prossima edizione del Milano Monza Motor Show dal 16 al 18 giugno 2023

Nell’edizione 2023 del Milano-Monza Motor Show, prevista quest’anno dal 16 al 18 giugno, un’altra protagonista potrà essere ammirata da tutti gli appassionati: in questi giorni, infatti, il costruttore umbro Pambuffetti ha confermato la sua partecipazione al MIMO con la PJ-01, hypercar tutta italiana concepita per trasferire su strada il concept delle monoposto da pista grazie a un motore aspirato V10 di 5.2 litri e 820 cavalli che muove una scocca di alluminio e carbonio dal peso di soli 1.100 Kg, per un rapporto peso-potenza di 1,3 Kg/cv.

Una supersportiva eccezionale, realizzata in soli 25 esemplari per un costo unitario di 1,5 milioni di Euro che sa coniugare benissimo la sua doppia anima stradale e racing: merito del suo telaio che si evolve progressivamente per regalare al guidatore un’esperienza di guida unica nel suo genere, grazie a brillanti intuizioni come la posizione di guida con la pedaliera più alta del bacino. Questo accorgimento consente di liberare completamente l’anteriore e il fondo lasciando spazio ai flussi aerodinamici, che di quest’auto ne hanno levigato le forme.

Come anticipato, la Pambuffetti PJ-01 potrà essere ammirata dai visitatori che parteciperanno al MIMO 2023 per tutti i tre giorni della manifestazione, dal 16 al 18 giugno 2023 all’Autodromo Nazionale Monza. Il pubblico, poi, potrà sentire il rombo del suo motore non solo sulla pista di Formula 1, durante gli hot lap, ma anche sul nuovo circuito test drive di 4km che passerà in mezzo al pubblico nei paddock, sulla pista e sulla storica sopraelevata, mettendosi alla prova con un tratto handling, tre chicane e la pendenza di 45°.