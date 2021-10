Peugeot 3008: nel 2023 il SUV francese diventerà Coupé

Il prossimo Model Year 2023 della 3008 sarà più sportiva e potrà vantare una gamma motori completamente elettrificata

L’attuale Peugeot 3008 è stata da noi provata l’anno scorso insieme alla 5008 e rappresenta il passo “intermedio” nella gamma SUV dopo la 2008: una vettura che è in circolazione da poco più di dieci anni ma che ha riscosso un enorme successo commerciale tra gli automobilisti (800mila unità vendute in soli quattro anni) e che, per il 2023, si appresta ad andare incontro a una vera rivoluzione… estetica.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Casa del Leone sta lavorando alacremente sulla prossima generazione della 3008 (codice di progetto P64), che a quanto pare si baserà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis con forme più sportive della carrozzeria più vicine al look dei SUV Coupé. I montanti posteriori saranno più inclinati ma non comporteranno un aumento delle dimensioni generali, nè cambiamenti particolari a livello di dettagli sia all’anteriore che al posteriore.

La firma luminosa ad “artiglio”, quindi, sarà ancora presente, mentre nell’abitacolo troverà posto l’evoluzione dell’attuale Peugeot i-Cockpit con singolo display contorniato da sei pulsanti multifunzione configurabili in base alle esigenze degli occupanti. Lato motorizzazioni, la prossima 3008 vanterà propulsori esclusivamente elettrificati: l’1.2 PureTech a benzina sarà accompagnato dalla tecnologia mild-hybrid a 48V e sarà affiancato da una variante plug-in e da un’altra full-electric, con potenza compresa tra 170 e 245 cavalli ed autonomia tra 400 e 700 km grazie a batterie da 87 o 104 kWh.