Peugeot e-308: in arrivo nel 2023 con un motore da 156 CV e 400 km di autonomia

La Casa francese ha svelato alcuni dettagli sulla versione elettrica della Nuova 308: potrà contare su una powertrain più potente e dalla maggiore autonomia di quella della e-208

Dopo l’arrivo sul mercato della versione berlina e di quella station-wagon, molto presto sarà il momento di vedere anche quella con powertrain completamente elettrica: in realtà siamo già a conoscenza del fatto che la Nuova Peugeot e-308 debutterà ufficialmente sul mercato nel 2023, ma oggi finalmente possiamo svelarvi alcuni nuovi dettagli giunti alle nostre orecchie grazie alle indiscrezioni del magazine Autocar, in risposta delle ultime dichiarazioni ufficiali del CEO Linda Jackson.

La nuova Peugeot 308 elettrica entrerà definitivamente in produzione nel mese di luglio 2023 in entrambe le varianti di carrozzeria berlina e SW, che ospiteranno una powertrain con motore installato sull’assale anteriore in grado di erogare una potenza di 115 kW (156 cavalli) e una coppia massima pari a 270 Nm. Il pacco batterie, collocato sotto il pianale e costruito con le nuove celle NMC811, potrà contare su un’architettura a 400V dalla capacità di 54 kWh, con la promessa di spingere l’autonomia con la singola ricarica fino a 400 km (ciclo WLTP) e i consumi non oltre i 12,4 kWh ogni 100 km.

Più potente ed efficiente, quindi, della “sorella” Peugeot e-208, nonchè capace di eguagliare il suo peso a secco (1.600 kg) alla versione gemella della 308 con alimentazione ibrida plug-in. La presenza del battery pack in posizione ribassata, inoltre, le consentirà di non condizionare la capacità del bagagliaio, mentre la disponibilità di collegamento alle colonnine ultra-rapide le permetterà di recuperare fino all’80% di energia in appena 30 minuti.