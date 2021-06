Peugeot 308 SW 2021: la station wagon francese tira fuori gli artigli

Dopo la berlina, il marchio Peugeot dà il benvenuto anche alla 308 in versione Station Wagon, disponibile sia nei tradizionali motori termici che con la tecnologia ibrida plug-in

Nell’attesa di vedere presto la “full electric” della versione berlina, in questi giorni Peugeot ha rotto gli indugi completando la gamma della Nuova 308 con l’ultimo modello della Station-Wagon a passo lungo. Rispetto alla precedente generazione il passo in avanti è notevole sia da un punto di vista estetico, sia se si prende in considerazione la tecnologia di bordo e le motorizzazioni – tra le quali figurano i “soliti” motori endotermici a benzina e diesel ma anche gli ibridi plug-in da 180 e 225 cavalli. Il suo arrivo nelle concessionarie? Previsto per i primi mesi del 2022… ma andiamo con ordine.

PEUGEOT 308 SW 2021: ELEGANTE… MA ANCHE AGGRESSIVA

A un primo sguardo la nuova Peugeot 308 SW 2021 si presenta con delle dimensioni leggermente più abbondanti rispetto al Model Year precedente: la lunghezza è arrivata a 4,64 metri, la larghezza a 1,85 metri e il passo a 2,73 metri, mentre l’altezza complessiva si è abbassata di 3 cm (da 1,47 a 1,44). Questi dati si traducono in un maggior spazio per gli occupanti e in una capacità di carico che va da 608 a 1.634 Litri, nel caso in cui si prenda la decisione di abbattere la fila di sedili posteriori.

Passando all’estetica, la grande novità è invece contraddistinta dall’inedito frontale con gli “artigli” luminosi derivati dalla versione berlina, parte di una firma composta anche dai gruppi ottici principali Full LED all’anteriore e da quelli a tre elementi inclinati al posteriore. Sempre davanti trova posto la grande calandra a lamelle con il nuovo logo Peugeot al centro, mentre lateralmente si possono notare le fiancate muscolose e piene di nervature assieme a un tettuccio che, dapprima parallelo al terreno, corre poi verso il basso in prossimità del lunotto.

Molto pronunciato anche lo stile del retrotreno, caratterizzato da un ampio portellone che nasconde sotto di esso il paraurti sportivo e i due scarichi cromati ai lati a contrasto con il colore nero del primo. Come sulla berlina la piattaforma impiegata per questa vettura è la EMP2, che garantisce non solo l’utilizzo di motorizzazioni ibride al fianco delle tradizionali endotermiche… ma anche un Cx di resistenza all’avanzamento particolarmente basso a tutto vantaggio delle prestazioni e dei consumi in ordine di marcia – in questo caso pari a 0,277.

PEUGEOT 308 SW 2021: PRATICA, EFFICIENTE E SICURA

Entrando nell’abitacolo, appare subito evidente come la nuova Peugeot 308 SW 2021 abbia ereditato la plancia e la dotazione della “sorella” berlina: per il guidatore è previsto l’i-Cockpit, la strumentazione digitale con schermo da 10” (a partire dall’allestimento Active Pack e tridimensionale con l’equipaggiamento GT), il volante con comandi multi-funzione e il display a sfioramento sempre da 10 pollici per il sistema infotainment, provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, navigatore, servizi e aggiornamenti della vettura in modalità OTA (over-the-air).

Tra le altre peculiarità dobbiamo citare anche i sedili anteriori con certificazione AGR regolabili elettricamente, il sistema AQS (Air Quality System) per il ricircolo automatico dell’aria (anche per i passeggeri posteriori) e tutta una serie di accessori che la rendono praticamente perfetta quando si tratta di partire in vacanza con la famiglia. Dalla dock-station per la ricarica induttiva degli smartphone alle prese USB, dai numerosi vani porta-oggetti (per un carico extra pari a +34 Litri) alle reti ferma carico fino ai ganci per le borse, che vanno a completare un bagagliaio in cui ora è più facile trasportare oggetti lunghi fino a 1,85 metri (con i sedili posteriori reclinati, ovviamente).

Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, la nuova Peugeot 308 SW 2021 conferma il pacchetto di ADAS di Livello 2 “Drive Assist 2.0“, che a partire dal lancio nei primi mesi del prossimo anno integrerà il cambio di corsia semi-automatico, la regolazione della velocità adattiva in rettilineo in base alla segnaletica stradale e quella in curva in funzione del raggio di curvatura. Di serie, invece, non mancano il cruise control con funzione Stop&Go, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio degli angoli ciechi, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento della carreggiata e di traffico in arrivo durante le manovre, la telecamera esterna con angolo di visuale a 360°, gli specchietti retrovisori e gli abbaglianti automatici e il freno a mano con funzionamento elettrico.

PEUGEOT 308 SW 2021: IL FUTURO E’ IBRIDO

In fatto di motorizzazioni, la nuova Peugeot 308 SW 2021 arriverà nei concessionari sia con i tradizionali propulsori a combustione che nelle due, inedite, varianti a tecnologia ibrida plug-in. Nel primo caso stiamo parlando dei benzina tre cilindri da 1.2 Litri e 110-130 cavalli e dell’unità diesel quattro cilindri 1.5 Litri da 130 CV (anche con cambio automatico EAT8 a otto rapporti), mentre nel secondo ci riferiamo alle versioni Hybrid 180 e Hybrid 225 EAT8.

La prima sarà caratterizzata da un PureTech a benzina da 150 cavalli in abbinamento a un motore elettrico da ulteriori 110 cavalli, capace di innalzare l’output prestazionale fino a 180 CV e 360 Nm di coppia massima e l’autonomia fino a 60 km se si inserisce la modalità 100% elettrica. La seconda, invece, potrà contare sul PureTech più potente da 180 CV e sulla stessa unità elettrificata che abbiamo appena nominato, per un totale di 225 cavalli e 360 Nm di coppia massima. L’autonomia? 59 km in “full electric” con una capacità di ricarica della batteria da 12,4 kWh in meno di due ore se si connette la vettura a una fonte di energia da 7,4 kW.