Peugeot 308: la “full electric” arriva nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova Peugeot 308 su piattaforma EMP2 sarà prodotta anche in una specifica versione a zero emissioni completamente elettrica

Mentre tutti gli occhi sono puntati sulle versioni endotermiche e ibride plug-in del Model Year 2021, il marchio Peugeot sta organizzando il futuro della sua Nuova 308… ovviamente a batterie! Le ultime indiscrezioni riportate dal portale Automotive News, infatti, sottolineano la possibilità di un arrivo entro il 2023 di una specifica versione “full electric” della berlina francese, la quale potrebbe adottare l’ultima versione della piattaforma EMP2, quella e-VMP che equipaggerà anche la prossima generazione della 3008.

In questo modo la nuova elettrica della Casa del Leone, che si aggiungerà alle già presenti e-208 ed e-2008, andrà a lottare ad armi pari con la tanto acclamata Volkswagen ID.3, contro la quale dovrebbe anche schierarsi il prossimo Model Year della Opel Astra, pronta per la presentazione entro la fine dell’anno in tutte le sue varianti (endotermiche, ibride plug-in ed elettriche). Il portavoce che ha lanciato questa “bomba”, tuttavia, ha voluto subito smorzare gli animi: “E’ ancora troppo presto per conoscere tutti i dettagli“. In ogni caso, quando ne sapremo qualcosa di più sarete i primi ad essere aggiornati.