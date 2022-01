Peugeot accelera sull’elettrico con e-Rifter ed e-Traveller

Dal mese di gennaio 2022 la gamma Rifter e Traveller di Peugeot sarà disponibile esclusivamente nelle versioni 100% elettriche

Linda Jackson, Direttore del brand Peugeot, non ha dubbi: “Il nostro marchio è all’avanguardia nella mobilità elettrica: il 75% delle nostre autovetture e il 100% dei nostri veicoli commerciali sono già disponibili con propulsori elettrificati; nel 2021, inoltre, un veicolo Peugeot su cinque venduto in Europa era dotato di motorizzazioni elettrificate“. Ciò significa che la transizione verso il mondo delle zero emissioni sta ottenendo i risultati sperati, anche grazie alla novità di puntare solo su questo tipo di motorizzazioni per le gamme Rifter e Traveller a partire dal mese di gennaio 2022.

Aziende, privati e professionisti dei settori produttivi, quindi, potranno essere indirizzati all’acquisto della e-Rifter e della e-Traveller, due modelli che hanno a cuore il massimo comfort dei loro occupanti insieme alla necessità di ridurre a zero emissioni, rumori e vibrazioni quando si circola su strada. La prima, in grado di ospitare fino a sette persone, è equipaggiata con una powertrain elettrica da 136 cavalli in abbinamento a un pacco batterie da 50 kWh, capace di raggiungere l’autonomia massima con la singola ricarica di 280 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

La Peugeot e-Traveller (disponibile anche nella versione da lavoro Expert Combi) mette a disposizione invece un corpo vettura a 9 posti, spinto dalla stessa powertrain della e-Rifter ma associato a un battery pack dalla capacità di 50 oppure 75 kWh. Questo significa che l’autonomia può salire fino a 330 km, ricaricabile fino all’80% della sua disponibilità energetica in circa 30 minuti utilizzando le colonnine rapide da 100 KW oppure in poco più di 7 ore con la Wallbox dedicata.