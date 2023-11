Peugeot E-Traveller 2024: caratteristiche, design e autonomia del nuovo EV

Peugeot ha svelato ufficialmente la nuova generazione del Peugeot E-Traveller completamente elettrico con diverse novità sia interne che esterne.

Peugeot si appresta a chiudere il 2023 con il lancio del nuovo Peugeot E-Traveller. Secondo la casa del Leone, questo EV è la soluzione perfetta per chi necessita di spazio e comfort durante i viaggi, specialmente per i professionisti che richiedono un mezzo capace di ospitare numerosi passeggeri insieme ai loro bagagli.

L’E-Traveller 2024 si distingue per la sua versatilità, offrendo due varianti di lunghezza: la versione Standard misura 4,98 metri mentre quella Lunga arriva fino a 5,33 metri. Un vantaggio significativo di questo modello è la sua altezza di soli 1,90 metri, che facilita l’accesso ai parcheggi più comuni, un aspetto fondamentale per l’uso quotidiano in ambiente urbano.

Il brand di Stellantis non ha trascurato le esigenze degli operatori professionali del settore trasporti, come hotel, servizi navetta e taxi. Il nuovo E-Traveller è disponibile in diverse configurazioni, da un minimo di cinque fino a un massimo di nove posti, assicurando un comfort di alto livello.

In particolare, la versione VIP offre una disposizione lounge con quattro sedili indipendenti, aria condizionata tri-zona, tetti in vetro oscurati e altre caratteristiche di lusso, ideali per un’esperienza di viaggio di primo livello.

Fino a 4900 litri di volume di carico

La modularità è un altro punto di forza del nuovo Peugeot E-Traveller. I sedili scorrevoli e rimovibili, i tavolini ripiegabili nella seconda fila, le tende parasole integrate e altre caratteristiche rendono questo veicolo estremamente pratico e versatile.

Pensato anche per le avventure all’aperto, include l’Advanced Grip Control con Hill Assist Descent Control, un sistema di trazione avanzato per garantire performance eccellenti su terreni difficili come sabbia, fango o neve.

Indipendentemente dalla configurazione scelta, la nuova generazione dell’EV garantisce un ampio spazio interno, non compromesso dalla batteria posizionata sotto il pavimento. Questo permette al veicolo di trasportare fino a nove passeggeri con un bagagliaio da 1500 litri oppure cinque persone e 3000 litri di bagaglio, o ancora offrire fino a 4900 litri di volume di carico con due o tre persone a bordo.

Design rinnovato

L’aspetto esterno del nuovo Peugeot E-Traveller 2024 rivela un frontale completamente ridisegnato. Caratterizzato dalla nuova griglia del marchio e dal nuovo logo del Leone, il veicolo sfoggia proiettori Full LED e una distintiva firma luminosa a tre artigli. L’aerodinamica e la protezione sono state ottimizzate per migliorare l’efficienza energetica.

Internamente, l’E-Traveller di nuova generazione si distingue per la sua plancia rivoluzionata. Il cruscotto digitale e il display touch di grandi dimensioni rendono la guida quotidiana sicura e pratica. Il comfort è ulteriormente esaltato dalla possibilità di avere un volante riscaldato e ampi vani portaoggetti, oltre a un innovativo comando del cambio automatico e-Toggle.

Tecnologia e sicurezza al top

Sul fronte tecnologico, il modello 2024 non ha rivali. Il quadro strumenti digitale a colori da 10 pollici (di serie su tutti i modelli) assicura una visualizzazione ottimizzata delle informazioni essenziali, inclusi dati sul sistema di navigazione e sulla ricarica. Inoltre, lo schermo touch centrale HD da 10 pollici facilita il controllo delle funzioni audio e di navigazione, potenziato dall’assistente vocale “Ok Peugeot”.

Sicurezza e comfort di guida sono garantiti grazie a una serie completa di assistenze alla guida. Queste includono il Driver Tiredness Warning, il Road Sign Reading, il Lane Keeping Assist, l’Automatic Emergency Braking con rilevamento di pedoni e ciclisti e il limitatore di velocità. Il nuovo E-Traveller di Peugeot è dotato anche di un regolatore di velocità adattativo, che arricchisce l’esperienza di guida.

Autonomia fino a 350 km

Il nuovo E-Traveller, con la sua motorizzazione elettrica avanzata, offre una potenza di 136 CV (100 kW) e una coppia massima di 260 Nm, assicurando prestazioni interessanti e una guida fluida. La velocità massima è di 130 km/h, dimostrando che l’efficienza non deve sacrificare l’esperienza di guida.

Sono disponibili tre modalità di guida per adattarsi ad ogni esigenza: Eco, per estendere l’autonomia; Power, per prestazioni massime anche a pieno carico; e Normal, per l’uso quotidiano. Inoltre, è disponibile con due diverse batterie, offrendo fino a 350 km di autonomia con una sola ricarica. La versione da 50 kWh è ideale per l’uso urbano e peri-urbano, con autonomia di 224 km, mentre quella da 75 kWh garantisce una copertura ottimale per tutti i tipi di viaggio.

Per massimizzare l’autonomia, l’EV include un sistema di frenata rigenerativa con tre livelli di rigenerazione, attivabili attraverso leve specifiche. Il Peugeot E-Traveller 2024 può essere ricaricato tramite un caricatore di bordo monofase da 7,4 kW o, in opzione, un caricatore trifase da 11 kW. I tempi di ricarica variano in base al tipo di batteria e alla sorgente di ricarica, offrendo flessibilità e comodità agli utenti.

È inoltre equipaggiato con i sistemi Peugeot i-Connect e i-Connect Advanced, offrendo una connettività di alto livello, mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto e aggiornamenti via OTA. La presenza di un caricatore wireless per smartphone e di numerose porte USB Type-C e da 12V in diversi punti del veicolo garantisce una connettività all’avanguardia e comodità per tutti i passeggeri.

Innovazione e connettività al servizio dei passeggeri

Attraverso il servizio Free2move Charge, Peugeot garantisce un accesso semplificato a varie soluzioni di ricarica. Per i possessori del nuovo E-Traveller, l’esperienza di ricarica diventa più comoda e versatile, sia a casa che sul posto di lavoro.

L’offerta comprende un’ampia gamma di sistemi di ricarica, come la presa rinforzata, la wallbox e la Smart Wallbox. Inoltre, il servizio include una diagnostica completa per valutare l’impianto elettrico e suggerire la soluzione di ricarica più adatta, oltre all’installazione professionale attraverso partner affidabili.

L’esperienza di ricarica si estende oltre l’ambito domestico grazie alla rete Free2Move Charge, che consente l’accesso a oltre 580.000 punti di ricarica in tutta Europa. Questa rete estesa garantisce ai conducenti del nuovo modello la flessibilità necessaria per i loro viaggi.

La tecnologia e la connettività raggiungono nuove vette con l’app MyPeugeot. L’applicazione per smartphone trasforma il modo in cui si interagisce con il Peugeot E-Traveller 2024, offrendo un libretto di manutenzione virtuale e la possibilità di inviare al sistema di navigazione di bordo i percorsi preparati sullo smartphone.

L’app MyPeugeot rende anche la gestione della ricarica più efficiente, permettendo ai conducenti di programmare la ricarica durante gli orari più convenienti e in base alla disponibilità delle stazioni di ricarica. Questo è possibile tramite l’app eRoutes e la funzione di mirroring del sistema di navigazione.

Il controllo del veicolo di Peugeot non è mai stato così facile. Gestire la chiusura centralizzata delle portiere e attivare luci e clacson a distanza ora è possibile grazie a questa tecnologia innovativa. Inoltre, l’app consente di avviare o programmare il pre-condizionamento termico dell’EV e di gestire la ricarica della batteria da remoto, offrendo un controllo totale dell’E-Traveller di nuova generazione.