Peugeot e-208 MY2023: più potenza e autonomia fino a 400 km

La Nuova Peugeot e-208 sarà commercializzata l'anno prossimo con una nuova powertrain da 115 kW in abbinamento alle batterie da 51 kWh per 400 km di autonomia

Novità in arrivo in casa Peugeot: stavolta è la piccola e-208 a giovare di un importante aggiornamento per il 2023, che non andrà a toccare l’estetica ma donerà più potenza alla powertrain 100% elettrica installata sotto il cofano. Il motore, infatti, passerà da 100 a 115 kW (156 cavalli) per 260 Nm di coppia massima, gli stessi valori già visti sulla 308 elettrica e sulla Nuova DS3 presentata qualche giorno fa a Parigi, mentre il pacco batterie raggiungerà la capacità di 51 kWh con funzionamento a 400V.

Il risultato di questo “upgrade” è subito evidente: minori consumi in ordine di marcia (fino a una media di 12 kWh per 100 km) e un’autonomia con la singola ricarica fino a 400 km secondo il ciclo WLTP, grazie anche alla presenza della pompa di calore per l’impianto di riscaldamento, dei pneumatici a basso attrito di rotolamento e al riduttore del cambio. Confermate anche le funzionalità di ricarica con caricatore da 7,4 o 11 kW in AC assieme alla compatibilità con le colonnine pubbliche fino a 100 kW, grazie alle quali si raggiunge l’80% di disponibilità energetica in meno di 25 minuti. La Nuova Peugeot e-208 sarà commercializzata a partire dall’anno prossimo con prezzi che saranno svelati a breve.