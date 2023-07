Nuova Peugeot 208: anteprima mondiale a Monza all’E-Lion Day 2023

Il nuovo restyling della Peugeot 208 è stato il protagonista dell'E-Lion Day 2023, che si è tenuto a Monza in occasione della 6 Ore di Monza (tappa del Campionato Mondiale Endurance FIA WEC).

La nuova Peugeot 208 ha fatto la sua apparizione mondiale a Monza, durante l’E-Lion Day, un evento organizzato dalla divisione italiana della casa automobilistica francese. Questa presentazione ha coinciso con il weekend di gara della 6 Ore di Monza, una tappa della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship (WEC).

Questa è la terza volta che la casa del Leone sceglie Monza per presentare i suoi progetti motorsport. Nel 2021, ad esempio, ha presentato il prototipo dell’hypercar 9X8 alla stampa mondiale.

Nel 2022, ha svelato l’hypercar nella prima gara di campionato e in anteprima mondiale la nuova 408. Ora, nel 2023, Monza ha segnato l’inizio della seconda stagione di gara della 9X8 con la livrea disegnata da J.Demsky, presentata alla Milano Design Week 2023, e la presentazione della nuova 208.

Il ruolo dell’Italia nel mondo Peugeot

L’Italia ha un ruolo centrale nel mondo Peugeot, come dimostrano i numeri: il Bel Paese è il secondo mercato più importante al mondo per il brand di Stellantis. Le vendite di Peugeot in Italia rappresentano il 15% di quelle complessive in Europa, con una quota di mercato pari al 5,7%.

A livello globale, il marchio rappresenta 1/5 del volume totale di Stellantis, mentre nel Vecchio Continente pesa per circa 1/3, oltre ad essere il brand di maggior volume nel gruppo con una quota di mercato del 5,9%.

La nuova Peugeot 208 porta con sé diverse novità interessanti

La nuova Peugeot 208, la più compatta di casa Peugeot, sfoggia un nuovo design, grazie a una rinnovata firma luminosa anteriore e posteriore, un nuovo design dei cerchi in lega (affinati a livello aerodinamico) e novità all’interno con l’evoluzione dell’esclusivo Peugeot i-Cockpit.

La vettura presenta anche nuove dotazioni come le telecamere a 360° e si distingue per una forte elettrificazione dei propulsori grazie all’arrivo di due nuove motorizzazioni mild hybrid a 48V e una nuova motorizzazione 100% elettrica da 156 CV in grado di superare i 400 km di autonomia.

L’impegno del brand verso l’elettrificazione

Il costruttore francese ha rinnovato l’offerta di prodotto nel segmento B del mercato, il più importante in Italia, affiancando la 208 restyling al nuovo 2008, il SUV più compatto della sua gamma, anch’esso elettrificato con nuova motorizzazione 100% elettrica e, a breve, anche Hybrid 48V.

La gamma della casa francese è oggi totalmente rinnovata, grazie anche alla presenza di modelli innovativi come la nuova 408. Nel 2025, ogni veicolo della casa del Leone sarà disponibile anche in versione 100% elettrica mentre nel 2030 il brand punta a vendere solo questa tipologia di alimentazione.