Porsche 911 Dakar: la versione da off-road pronta per le corse nel deserto

La nuova Porsche 911 Dakar omaggia il modello 953 che vinse la Parigi-Dakar nel 1984: sarà costruita in soli 2.500 esemplari

La risposta alla Huracan Sterrato? Ce l’ha Porsche e l’ha svelata al recente Salone di Los Angeles: si chiama 911 Dakar ed è una versione speciale che permette alla berlinetta di Stoccarda di viaggiare non solo su strada e in pista, ma anche in ambienti fuoristrada come i deserti della mitica Parigi-Dakar, la cui edizione del 1984 fu vinta proprio dal modello a cui si ispira e che omaggia: la Porsche 953.

Rispetto alla sportiva che tutti noi conosciamo, la nuova Porsche 911 Dakar adotta degli affinamenti specifici mutuati direttamente dal mondo off-road: tra questi un’altezza da terra maggiorata di 50 mm (aumentabile di altri 30 grazie al sistema di sollevamento dedicato), protezioni e rinforzi per il telaio, passaruota maggiorati con pneumatici (ovviamente) fuoristrada, ganci per il traino rossi in alluminio forgiato e un portapacchi per il tettuccio in grado di reggere fino a 48 kg oltre che provvisto di fari supplementari a LED.

Altri elementi, invece, sono derivati dalle declinazioni sportive della 911 (la GT3 su tutte) e comprendono l’asse posteriore sterzante, il sistema PDCC per la stabilizzazione del rollio, lo spoiler fisso in coda, il cofano in CFRP (fibra di carbonio) con prese d’aria e i paraurti con griglie d’acciaio dedicate di protezione contro i detriti del deserto. A livello di meccanica, invece, il motore è lo stesso utilizzato sulla GTS, vale a dire il classico flat-six a doppio turbo 3.0 Litri da 480 cavalli e 570 Nm di coppia in abbinamento al cambio automatico PDK a doppia frizione e alla trazione integrale.

L’adattamento per l’utilizzo in fuoristrada ha inoltre introdotto due nuove modalità di guida (Rallye Mode e Off-Road Mode) assieme al Rallye Launch Control (che limita l’eccessiva perdita di aderenza delle gomme su terreni dissestati) e ha eliminato nell’abitacolo i sedili posteriori, lasciando esclusivamente quelli anteriori rivestiti in tessuto Race-Tex. La nuova Porsche 911 Dakar sarà prodotta in soli 2.500 esemplari a un prezzo di 230.990 Euro, a cui si può aggiungere il Rallye Design Pack (+ 26.718 Euro) che integra la livrea ispirata alla 953 del 1984 e il proprio, personalissimo, numero di gara.