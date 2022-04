Porsche 911 GT3: ecco come viene costruita la supercar tedesca

Un video di quattro minuti racconta in formato time-lapse la costruzione di una speciale 911 GT3, che di fatto occupa solo due giorni in linea di montaggio

Vi siete mai chiesti cosa significa seguire tutte le fasi principali della produzione di una supercar? Bè, la vostra curiosità oggi sarà appagata: il marchio Porsche, infatti, ha condensato i due giorni richiesti per realizzare un particolare esemplare di 911 GT3 in un video in “time-lapse” della durata di poco superiore ai 4 minuti, che mostra l’alternanza di processi automatizzati all’impiego di personale specializzato durante le fasi di assemblaggio e verniciatura.

Il modello in questione, tra l’altro, si distingue dai suoi “fratelli” proprio perchè il suo proprietario, il pilota statunitense Leh Keen, ha scelto l’esclusiva tinta “Gold Bronze Metallic”, facente parte del programma Porsche Paint to Sample Plus e che da sola costa la bellezza di 23.000 Euro. Abbiamo catturato a sufficienza la vostra attenzione? Allora mettetevi comodi e date un’occhiata al video qua sotto: buona visione!