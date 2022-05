Porsche 911: la Turbo S by Brabus arriva a 820 cavalli!

L'elaborazione attuata da Brabus sulla Porsche 911 top di gamma è davvero fenomenale: in queste specifiche tocca addirittura i 340 km/h!

Preferite una versione ancora più esclusiva della bellissima Porsche 911 Turbo S? Allora è il caso che diate un’occhiata al catalogo di Brabus, preparatore tedesco molto conosciuto per le sue personalizzazioni allo stesso tempo “discrete” (almeno per quanto riguarda l’estetica delle vetture che passano tra le mani dei suoi tecnici) ma esageratamente prestazionali.

Una di queste è proprio la top di gamma della Casa di Stoccarda, migliorata ulteriormente rispetto a quanto offerto di serie grazie a un “ritocco” aerodinamico senza esagerazioni ma, soprattutto, grazie a un’elaborazione certosina del già potente 3.8 Litri a doppio turbo-compressore installato sotto al suo cofano, disponibile in due step evolutivi: il primo arriva a 720 cavalli e 900 Nm, mentre il secondo alza ancora di più l’asticella fino a 820 CV e 950 Nm di coppia massima.

Tutto ciò è stato possibile attraverso la rimappatura della centralina con i programmi dedicati PowerXtra P38S (rispettivamente 720 e 820), che rendono più aggressiva l’entrata in coppia delle turbine e l’erogazione della potenza aggiungendo nella variante più prestazionale due ulteriori turbo-compressori più larghi e più efficienti. Complice anche l’installazione di uno specifico impianto di scarico in Inconel con terminali da 100 mm di diametro e valvole a controllo elettronico che cambiano la tonalità del sound (dalla più silenziosa “Coming Home” a quella più evidente “Sport”), le performance raggiungono la vetta dei 340 km/h di velocità massima e dei 2,5 secondi nel concludere la prova di accelerazione 0-100 con partenza da fermo.

Ma non è tutto: la speciale elaborazione della Porsche 911 Turbo S secondo Brabus introduce anche uno specifico kit aerodinamico per la carrozzeria che comprende un nuovo splitter anteriore, degli inserti in carbonio per le prese d’aria, i passaruota maggiorati, il diffusore posteriore in carbonio, un inedito spoiler, una riduzione dell’altezza da terra di 25 mm e i cerchi Monoblock Z Platinum Edition da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore.

La personalizzazione si fa ancora più approfondita entrando nell’abitacolo, dove ogni singolo dettaglio può essere reso su misura a seconda delle specifiche del cliente. Se volete farvi un’idea di come può diventare la Porsche 911 Turbo S tra le mani di Barbus, allora non vi resta che collegarvi al suo sito ufficiale: buon divertimento!