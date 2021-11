Porsche 911: prima dell’ibrido, in arrivo tre nuove versioni speciali

Secondo alcune indiscrezioni, l'attuale gamma della Porsche 911 (modello 992) sarà ampliata con le versioni Sport Classic, ST e RS

Il modello attuale della Porsche 911, la 992, è un’auto davvero eccezionale: le declinazioni Turbo e Turbo S sono tra le più potenti mai create dalla factory di Zuffenhausen e presto, secondo alcune indiscrezioni riportate dal portale Motor Trend, saranno affiancate da tre versioni speciali che prenderanno ispirazione da alcuni allestimenti del suo glorioso passato.

Andiamo con ordine: la prima si chiamerà Porsche 911 Sport Classic e sarà prodotta in serie limitata a 250 esemplari, ognuno dei quali equipaggiato con il 3.8 Litri sei cilindri boxer a doppio turbo-compressore della Turbo S capace di erogare la bellezza di 650 cavalli e di 800 Nm di coppia massima. Cosa la distinguerà dalla top di gamma? Sostanzialmente la presenza del cambio manuale a sette rapporti e della trazione posteriore, che quindi le permetterà di essere ancora più interessante nella guida quando si comincia a spingere sul serio.

A seguire arriverà la 911 ST, che di fatto raccoglierà il testimone della precedente 911 R: l’estetica sarà sempre molto aggressiva e sportiva, mentre sotto il cofano verrà installato il 4.0 Litri Boxer aspirato “flat-six” della 911 GT3, opportunamente “pompato” nei valori di potenza al fine di raggiungere la vetta dei 560 cavalli. L’ultima special edition, invece, sarà la 911 RS con il compito di celebrare il 50° anniversario di questo storico modello: in questo caso la berlinetta di Stoccarda erediterà il motore della Carrera GTS, vale a dire quel 3.0 Litri Boxer bi-turbo da 480 cavalli e 570 Nm di coppia massima.

Il suo arrivo è presto per il 2023, nello stesso periodo in cui si potrebbe concretizzare l’idea di una 911 a powertrain ibrida che di fatto servirà a promuovere il restyling del modello attuale con sigla 992.2. La sportiva di Zuffenhausen non diventerà elettrica, ma dovrebbe accogliere un sistema elettrificato di tipo “mild-hybrid” da inserire tra il sei cilindri e il cambio Pdk a doppia frizione, in abbinata a una piccola batteria posizionata sull’asse anteriore. La base di partenza dovrebbe essere quella della Turbo S, che raggiungerebbe non solo la denominazione di “Turbo S E-Hybrid” ma anche una potenza complessiva di circa 700 cavalli. Prossimamente ne sapremo di più…