Porsche 911 Ruf Rodeo Concept: per chi ama l’avventura!

Ruf Automobile presenta la nuova Rodeo Concept, sportiva votata all'avventura realizzata su base Porsche 911 di vecchia generazione

Il preparatore tedesco Ruf Automobile GmbH presenta la nuova Rodeo Concept, realizzata su base Porsche 911 di vecchia generazione. L’auto appartiene a un collezionista texano che nel suo garage vanta diverse vetture personalizzate. Miliardario che risponde al nome di Phillip Sarofim: origini egiziane, l’uomo è un appassionato che già in passato ha commissionato e aquistato svariate vetture Ruf.

Alois Ruf Jr – che nel 1973 ha assunto assieme alla moglie Estonia la conduzione dell’azienda fondata dal padre, Alois Ruf senior -, ha dichiarato che la Concept Rodeo è ispirata alla Western Collection 2011 di Ralph Lauren e al Rodeo Drive Concours d’Elegance che si svolge ogni anno a Berverly Hills. La Porsche Concept Rodeo utilizza la stessa scocca in materiale composito con fibra di carbonio della Ruf CTR Anniversary e della SCR. La trazione è però integrale, le sospensioni sono rinforzate e rialzate e le gomme maggiorate.

”Il Concept Rodeo – spiega Alois Ruf Jr – combina la passione per le auto con l’amore per la cultura western, un aspetto che ho conosciuto e apprezzato mentre studiavo in Oklahoma, negli Stati Uniti. Questa macchina è ispirata dalla passione per il country”. Non a caso sull’auto sono presenti borsoni in cuoio da cowboy, una vanga e fari supplementari tipici della auto da rally degli anni ’70.