Porsche 911 Sport Classic: con 550 CV la Turbo S passa al cambio manuale

Nell'anno del 50° anniversario della Carrera RS, il marchio Porsche omaggia la gamma delle 911 con un modello a trazione posteriore e cambio manuale

Vi ricordate che a novembre scorso vi avevamo parlato di tre serie speciali della Porsche 911 che avrebbero anticipato il passaggio della berlinetta di Zuffenhausen al mondo dell’ibrido? Ebbene, la prima delle tre è stata svelata dal marchio tedesco proprio qualche giorno fa e siamo sicuri che farà gola a molti appassionati della guida con il cambio manuale. Si chiama 911 Sport Classic e vuole essere il punto d’incontro dei modelli classici degli anni ’60-70 con quelli ingegneristicamente più recenti, diventando un vero e proprio omaggio alla celebre Carrera RS del 1972 che, quest’anno, spegne cinquanta candeline.

Secondo modello della famiglia Porsche Heritage Design e diretto successore dell’omonima serie del 2009 su base 997, la 911 Sport Classic ha ereditato le forme della bellissima Turbo S 992 impreziosendole con diversi particolari tra cui la doppia decalcomania a strisce (che parte dal cofano e arriva al posteriore), il numero di gara (a richiesta) sulle portiere laterali dove ora non sono presenti le prese d’aria aggiuntive di serie, i cerchi Fuchs da 20 o 21” e, dulcis in fundo, lo spoiler posteriore Ducktail a “coda di anatra”, che ricorda proprio la 911 RS 2.7 del 1972.

Non mancano, ovviamente, diversi badge specifici come quello “Porsche Exclusive Manufaktur” in oro e quello “Porsche Heritage” sulla griglia del cofano motore, presenti anche all’interno dell’abitacolo dove il look dei rivestimenti dei sedili, della plancia e dei pannelli delle portiere rimanda ai modelli di Zuffenhausen prodotti tra gli anni 60 e gli anni 70. Il materiale principale è un mix di pelle semi-anilina e tessuto, che ben si combina con il tachimetro dalla grafica dedicata su ispirazione della Porsche 356 Speedster presente, per esempio, nel famoso film Top Gun.

Passiamo al motore: la bellissima 911 Sport Classic utilizza la base di partenza dell’attuale 911 Turbo S, quel sei cilindri boxer a doppio turbo-compressore da 3.7 Litri che, su questo modello, eroga “solo” 550 cavalli e 600 Nm di coppia massima. Il motivo di questo depotenziamento? L’assenza di alcune prese d’aria, la trazione solo al posteriore e la presenza di un classicissimo cambio manuale a sette rapporti, che di fatto la rende la 911 “analogica” più potente mai prodotta.

All’interno della dotazione di serie, inoltre, la nuova Porsche 911 Sport Classic mette a disposizione il sistema di sospensioni elettroniche PASM (Porsche Active Suspension Management), il Dynamic Chassis Control, l’asse posteriore sterzante e l’impianto frenante con dischi carboceramici, nonchè un impianto di scarico che, complice la riduzione dei materiali fono-assorbenti nell’abitacolo, dovrebbe garantire un sound decisamente più corposo.

Prezzi e disponibilità? La nuova Porsche 911 Sport Classic può essere ordinata già da oggi con consegne previste entro la fine dell’anno: disponibile nelle colorazioni Black, Agate Grey Metallic, Gentian Blue Metallic e Sport Grey Metallic in una tiratura limitata di soli 1.250 esemplari, avrà un listino in partenza dalla cifra di 285.863 Euro.