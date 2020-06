Porsche 911 Targa: storia di un successo lungo oltre 50 anni

Fin dalla sua introduzione nel 1965, la Porsche 911 Targa si è dimostrata una vettura innovativa dalle caratteristiche uniche: una cabrio con roll-bar per una guida sicura in ogni condizione

Porsche e la 911: un connubio tra i più famosi nel mondo delle quattro ruote, che nel 1965 ha dato vita a una variante speciale tra le più apprezzate al mondo. Stiamo parlando della 911 Targa, vettura unica nel suo genere per il fatto di essere concepita come una Cabriolet con roll-bar fisso, installato per incrementare la sicurezza in ogni condizione di guida. Una vettura “aperta” dotata anche di tettuccio in tela ripiegabile e utilizzabile in più modalità, che ha fatto innamorare numerose generazioni di appassionati.

Battezzata a fronte della mitica Targa Florio, corsa su strada in Sicilia dove la Casa di Stoccarda stava accumulando vittorie a ripetizione negli anni ’50, la 911 Targa ha vissuto diverse evoluzioni fino al modello che oggi è disponibile nei concessionari: dalla 911 G Series del 1973 alle 911 Carrera 2 e Carrera 4, che poi sfociarono nella 911 Targa Type 993, versione senza roll-bar ma con tettuccio in vetro. Da questa prese vita la 996 del 1997, fino alle più recenti 911 Targa 4/4S Type 997 degli anni 2000 e alla Type 991 del 2011, ultima iterazione in salsa moderna di questa splendida vettura. Volete vedere la sua evoluzione nel corso degli anni? Date un’occhiata alla gallery allegata all’articolo!