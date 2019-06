Porsche 911 Turbo 3.0 1974 set LEGO Speed Champions

L'ultimo set LEGO Speed Champions in ordine di arrivo è l'iconica Porsche 911 Turbo 3.0 del 1974. Il prezzo di vendita è di $14.99

I set LEGO Speed Champions, oltre ad essere molto carini, hanno il grande vantaggio di avere un prezzo contenuto che solitamente si aggira sui 15 euro. L’ultima vettura Speed Champions in ordine di tempo è la Porsche 911 Turbo 3.0 del 1974 che ha già raggiunto gli scaffali dei negozi statunitensi.

Il modello, che consiste di 180 pezzi e di una minifigure con casco, ha uno spoiler posteriore che ricalca in tutto e per tutto quello della vera 911 Turbo. Il set include anche dei coni e da quest’estate (data ancora da precisare) la Porsche 911 turbo 3.0 Speed Champions sarà disponibile nel videogioco Forza Horizon 4. Nome in codice Porsche 930, l’iconica sportiva tedesca venne costruita tra il 1975 e il 1977 in soli 2.819 esemplari.

Questa fu la prima 911 Turbo e venne realizzata per ottenere l’omologazione per la stagione di corse 1976. Sviluppava 256 cavalli a 5.500 giri e 329 Nm di coppia massima, numeri che le permettevano di toccare i 100 km/h in soli 5 secondi. La velocità di punta era di 250 km orari.