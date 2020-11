Porsche 911 Turbo S in regalo acquistando un jet Embraer

Con 10 milioni di euro (abbondanti) di spesa si può acquistare uno die 10 pacchetti composti da una Porsche 911 Turbo S e Embraer Phenom 300E, jet privato che può ospitare fino a nove persone. Nel presso sono compresi anche un un set di valigie Porsche Design e un orologio Globetimer UTC 1919

Quali sono gli accessori a cui proprio non potete rinunciare quando scegliete una vettura? Ora, avete mai pensato di poter mettere nel vostro garage un’automobile (e che automobile visto che parliamo di una Porsche 911 Turbo S) insieme a un jet?

Porsche ed Embraer realizzano un pacchetto davvero speciale

Se vi abbiamo incuriosito abbastanza vi possiamo già dare la risposta: sì, grazie alla collaborazione tra Porsche, appunto e Embraer, azienda produttrice di aerei. I due brand, infatti, hanno collaborato per la realizzazione di un pacchetto che definire speciale è forse riduttivo, visto che comprende una 911 Turbo S e Embraer Phenom 300E, jet privato che può ospitare fino a nove persone. Ovviamente questo tipo di promozione è riservata a un pubblico ristrettissimo (e facoltosissimo): sono solamente 10, quindi, i pack sul mercato a un prezzo che supera i 10 milioni di euro.

La Porsche 911 Turbo S e l’Embraer Phenom 300E hanno diversi punti di contatto. Il primo è il logo dedicato e poi c’è la tinta delle livree, assolutamente identiche, realizzate in Platinum Silver Metallic lucido e Jet Grey Metallic opaco con inserti in Brilliant Chrome e Speed Blue, che sulla Porsche tingono i profili dei finestrini, dei cerchi e corrispondo anche al tono delle cuciture interne. Non bastasse, la 911 Turbo S presenta, sul battitacco, la scritta “no step” e la sigla N911EJ sulla parte inferiore dell’ala posteriore. La medesima sigla compare anche sui reattori del jet. Come detto, il prezzo è astronomico, ma Porsche ed Embraer hanno voluto inserire un regalo: un set di valigie Porsche Design e un orologio Globetimer UTC 1919, giusto per dare ulteriore valore ai 10 milioni e passa di spesa.