Renault Arkana 2021: debutta il Full Hybrid 145 e l’ibrido leggero TCe 160

La gamma 2021 della Renault Arkana si amplia con due nuove motorizzazioni: da una parte l'E-Tech 145 su base 1.6 benzina, dall'altra l'1.3 TCe 160 a tecnologia mild-hybrid a 12V

Dal suo esordio sul mercato nei mesi appena trascorsi la Renault Arkana sembra essere stata accolta con favore dagli appassionati delle quattro ruote: sono oltre 10mila gli ordini convalidati dalla Casa della Losanga, ai quali presto se ne aggiungeranno di sicuro altri grazie a due nuove motorizzazioni pronte ad arricchire la gamma di questo inedito SUV francese.

La prima è la versione E-Tech 145 che sostanzialmente riprende l’architettura Full Hybrid già vista sulla Clio e sulla Captur: al debutto sulla Arkana i clienti troveranno quindi il ben collaudato 1.6 Litri benzina aspirato da 91 cavalli in abbinamento a due propulsori elettrici, che spingono l’output prestazionale fino a quota 143 CV, alla trasmissione automatica Multi-Mode e a un pacco batterie da 1,2 kWh in grado di percorrere fino a 3 km in modalità completamente elettrica entro la velocità massima di 75 km/h. I consumi? La scheda tecnica dichiara una media di 4,8 Litri ogni 100 km e dei consumi di CO2 nell’ordine dei 108 g/km.

La seconda novità in fatto di motorizzazioni per la Renault Arkana 2021 è rappresentata dalla versione 1.3 TCe 160, che aumenta il potenziale del turbo-benzina già presente sul modello 140 aggiungendo venti cavalli e 20 Nm di coppia massima. Questa unità a tecnologia mild-hybrid 12V dispone anche del cambio automatico EDC e della funzione “Sailing Stop”, che consente di scollegare la trasmissione in fase di rilascio dell’acceleratore nel range di velocità 30-140 km/h al fine di ridurre ulteriormente i consumi in termini di CO2, che si assestano sui 130 g/km per una media in ordine di marcia di 5,7 L/100 km.

Entrambe le versioni saranno disponibili nelle concessionarie italiane dal mese di giugno, con prezzi a partire rispettivamente da poco più di 30mila Euro per la TCe 160 e da 31.850 Euro per la E-Tech 145 nell’allestimento Intens. Per il più sportivo R.S. Line, invece, l’assegno da staccare cresce fino a 33.150 Euro e 34.650 Euro.