Renault Kangoo: al debutto la nuova versione a batterie E-Tech Electric

In vista del Salone di Parigi la Casa della Losanga ha presentato l'evoluzione della Kangoo ZE, ora con motore da 90 kW e batteria da 285 km di autonomia

La Nuova Renault Kangoo è arrivata! Sì, è elettrica e raccoglie il testimone della prima Kangoo Z.E. diventando Kangoo E-Tech Electric, migliorando in maniera consistente l’intera scheda tecnica che ora vede una powertrain più potente e un pacco batterie dall’autonomia che riesce a raggiungere i 285 km calcolati secondo il ciclo di utilizzo WLTP.

Presentata in anteprima per il Salone di Parigi, la Nuova Renault Kangoo E-Tech Electric eredita esteticamente ciò che contraddistingue l’attuale generazione endotermica, differenziandosi all’esterno per la presa di ricarica ubicata sotto il logo del cofano anteriore. Confermato anche l’allestimento dell’abitacolo, che prevede un bagagliaio molto ampio da 850 Litri (estendibile fino a 2.500 + 49 aggiuntivi con cassetto scorrevole Easy Life) e, per questa versione, quadro strumenti e infotainment specifici per il monitoraggio della powertrain 100% elettrica.

Questa, ovviamente, è la vera protagonista della Nuova Renault Kangoo E-Tech Electric: sotto il “cofano”, infatti, è presente un motore elettrico da 90 kW e 245 Nm di coppia massima in abbinamento a un pacco batterie agli ioni di litio da 45 kWh, il quale assicura un’autonomia nel ciclo WLTP di ben 285 km. Coperto da garanzia per 8 anni o 160.000 km, quest’ultimo può essere ricaricato con il caricatore di bordo trifase da 11 kW, con quello più potente da 22 kW (0-80% in circa 2 ore e mezza) oppure attraverso il collegamento alle colonnine pubbliche in corrente continua da 80 kW, che richiedono solo 30 minuti per ottenere 170 km di percorrenza da sfruttare.

Tre le modalità di guida che definiscono l’intervento della frenata rigenerativa (Sailing, Drive e Brake), in aggiunta al sistema di frenata idraulica con tecnologia ARBS (Adaptative Regenerative Brake System), al climatizzatore automatico con pompa di calore e a un pacchetto ADAS di Livello 2 di ultima generazione. La Nuova Renault Kangoo E-Tech Electric sarà ordinabile dopo il Salone di Parigi con consegne previste da inizio anno nuovo in tre allestimenti: Authentic, Equilibre e Techno.