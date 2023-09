Renault Grand Kangoo: debutto ufficiale al Salone di Monaco 2023

Il nuovo Renault Grand Kangoo ufficializzato al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023) come nuovo Multi-Purpose Vehicle a sette posti disponibile con motori endotermici e 100% elettrico.

Un’icona nel mondo degli MPV, il Kangoo ha ridefinito gli standard di innovazione e funzionalità per un quarto di secolo. Renault ha saputo mantenere il modello attuale e desiderabile, con oltre 4,4 milioni di unità vendute in 50 paesi in tutto il mondo.

Particolarmente notevole è la versione elettrica, che dal 2011 domina il mercato come best-seller nel suo segmento. Ora, l’azienda porta il concetto di utilità e comfort ad un nuovo livello con il lancio del nuovo Renault Grand Kangoo.

Espandendo le capacità dello storico Kangoo, il Grand Kangoo è un veicolo sicuramente da non sottovalutare. Rappresenta la quintessenza della versatilità, secondo l’azienda. È ideale sia per le famiglie che per gli operatori professionali grazie a un design estetico, spazio abbondante e una costruzione robusta.

Il suo bagagliaio spazioso e la struttura solida lo rendono il compagno ideale per le esigenze commerciali mentre l’estetica e il comfort lo collocano come una delle prime scelte per le famiglie moderne.

La parola chiave quando si parla del Renault Grand Kangoo è sicuramente “spazio”. La seconda fila offre tre sedili full-size mentre la terza fila aggiunge altri due, permettendo di ospitare comodamente sette adulti. Il raggio alle ginocchia per i passeggeri nella terza fila è il migliore nel segmento, misurando 164 mm.

Ma lo spazio non finisce qui. La vettura dispone di oltre 58 litri di vani portaoggetti, tra cui un cassetto scorrevole Easy Life e scomparti sotto il pianale della seconda fila. Per gli appassionati del fai-da-te o per le famiglie in viaggio, il bagagliaio da 500 litri può essere ampliato fino a un 3750 litri. Ciò si ottiene rimuovendo i sedili posteriori e ripiegando quello anteriore del passeggero, permettendo una lunghezza di carico di 3,11 metri.

C’è anche la guida autonoma di Livello 2

L’abitacolo presenta una plancia raffinata in legno scuro spazzolato, massimizzando il comfort e l’ergonomia. Il nuovo Grand Kangoo non è da meno quando si tratta di tecnologia: il cruscotto aggiornato riflette i dati specifici della versione E-Tech Electric e 14 dispositivi di assistenza alla guida (inclusa la guida autonoma di Livello 2) elevano ulteriormente l’esperienza di guida.

L’ingresso alla terza fila è reso agevole da due ampie porte scorrevoli da 83 cm mentre i sedili della seconda fila possono essere facilmente ripiegati, facilitando così l’accesso per adulti e bambini. Inoltre, il Multi-Purpose Vehicle offre opzioni flessibili per il portellone posteriore, tra cui una versione con vetro o portiere posteriori vetrate asimmetriche, per soddisfare qualsiasi esigenza.

Non solo per le famiglie, il Grand Kangoo è perfettamente adatto anche per il servizio di trasporto passeggeri come taxi o NCC, con attacchi ISOFIX su cinque sedili e configurazioni di seduta flessibili per massimizzare il comfort e l’efficienza.

Promette un’autonomia massima di 265 km

Il nuovo EV offre performance senza compromessi e una straordinaria efficienza energetica. Equipaggiata con una batteria agli ioni di litio da 45 kWh, composta da otto moduli indipendenti e riparabili, assicura un’autonomia fino a 265 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica, coprendo così la vasta maggioranza degli spostamenti quotidiani.

Quando si tratta di carica, un pit-stop di soli 10 minuti a una stazione di carica rapida da 109 CV (80 kW) darà ulteriori 80 km di autonomia. E non dimentichiamo la durabilità: le batterie sono garantite per un periodo di 8 anni o 160.000 km, e nel caso in cui la capacità della batteria dovesse scendere sotto il 70% del suo stato originale, la sostituzione è completamente gratuita.

Il Grand Kangoo E-Tech Electric ha un motore elettrico da 122 CV

Il cuore del Grand Kangoo E-Tech Electric è un motore elettrico da 122 CV (90 kW) e 245 Nm di coppia massima. Questo si traduce in una guida tanto fluida quanto gratificante. La modalità di guida Eco riduce la potenza del propulsore a 76 CV (56 kW) e limita la velocità massima A110 km/h così da risparmiare energia.

Una delle caratteristiche più innovative di questa vettura è la scelta tra tre modalità di frenata rigenerativa: Sailing per autostrade e strade veloci, Drive per un uso quotidiano poliedrico e Brake per la massima rigenerazione energetica in situazioni di traffico intenso o terreni montuosi. Abbinato all’Adaptative Regenerative Brake System (ARBS), il sistema di frenata aumenta ulteriormente il recupero energetico.

Le diverse combinazioni di modalità di trazione e frenata possono dar vita a sei distinti stili di guida, calibrati per massimizzare comfort e autonomia in funzione delle proprie necessità. Tutto ciò è facilmente monitorabile attraverso il display digitale da 10 pollici completamente personalizzabile.

Perfetto per tutte le stagioni, il nuovo Renault Grand Kangoo E-Tech Electric vanta un climatizzatore bizona con pompa di calore, che non solo mantiene l’abitacolo alla temperatura ideale, ma aumenta anche l’autonomia fino a 30 km.

Il sistema è particolarmente efficiente in un intervallo di temperature compreso tra -15°C e +15°C. Inoltre, per i mesi più freddi, la vettura può essere equipaggiata con un riscaldamento supplementare nel parabrezza, nei sedili anteriori e nel volante, minimizzando l’impatto sulla batteria.

Più opzioni di ricarica disponibili per la variante EV

Non è finita qui poiché l’EV è dotato di un caricatore di bordo combinato AC 22 kW e DC 80 kW. Con il caricatore AC 22 kW, è possibile passare dal 5% all’80% in 2 ore e mezza. Con il caricatore DC 80 kW, invece, è possibile guadagnare 170 km di autonomia in soli 30 minuti presso le stazioni di ricarica rapida.

Non è tutto. La batteria è progettata con un sistema di raffreddamento a liquido e una resistenza elettrica, garantendo così un funzionamento ottimale in diversi range di temperature. Questo non solo preserva l’autonomia del veicolo ma anche riduce i tempi di ricarica.

Per quanto riguarda la connettività, il Renault Grand Kangoo E-Tech Electric non delude. Grazie al sistema di infotainment Easy Link e all’app MyRenault per smartphone, si avrà accesso a una serie di servizi connessi esclusivi per la gamma E-Tech Electric.

Tra questi, la possibilità di programmare e monitorare la ricarica della batteria da remoto, di impostare il pre-condizionamento termico dell’abitacolo e di trovare i punti di ricarica presenti lungo il percorso che si sta facendo.

È possibile optare anche per le versioni endotermiche

Per chi invece è ancora legato al motore a combustione interna, Renault offre due alternative conformi alle più recenti normative sulle emissioni Euro 6E. Il primo è un motore a benzina (disponibile nelle versioni BVM6 o EDC7) da 130 CV mentre il secondo è un motore diesel BVM6 da 95 CV.

Le prenotazioni per il nuovo Renault Grand Kangoo saranno aperte a fine anno, con le prime consegne previste per l’inizio del 2024.