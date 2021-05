Renault Kangoo ZE: il furgoncino elettrico arriva a fine anno

L'arrivo sul mercato della versione elettrificata della Kangoo è previsto per la fine del 2021: con una batteria da 33 kWh garantirà fino a 230 km di autonomia con una singola ricarica

Dopo aver svelato recentemente tutti i segreti delle versioni con motorizzazioni endotermiche, il marchio Renault ha finalmente ufficializzato i primi dettagli del rinnovato Kangoo Z.E., furgone dalle piccole dimensioni che per il Model Year 2021 sarà disponibile essenzialmente in tre allestimenti specifici: E-Tech Electric, Maxi E-Tech Electric e Maxi Combi E-Tech Electric.

Ciò che li differenzierà sarà innanzitutto la doppia lunghezza complessiva del veicolo (4,28 e 4,66 metri), per un volume di carico che oscilla tra i 3,3 e i 4,9 metri cubi e un carico utile di 650 kg, sufficiente per tutte le tipologie di trasporto di piccola-media taglia. La vera novità, tuttavia, è nascosta sotto il cofano: il motore scelto dalla Casa della Losanga è di derivazione Zoe e promette una potenza di 102 cavalli e una coppia massima di ben 245 Nm, gestibile attraverso sei modalità di guida e una complessa (quanto efficiente) elettronica che limita il consumo energetico in caso di bisogno per risparmiare il livello disponibile nel pacco batterie.

Questo ha una capacità di 33 kWh e garantisce un’autonomia massima di 230 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP, con tempi di ricarica variabili a seconda del sistema utilizzato. Con la classica presa domestica, per esempio, sono necessarie dalle 19 alle 26 ore per un “pieno”, che diminuiscono a 7 con la Wallbox e il caricatore monofase da 7,4 kW per arrivare a soli 42 minuti per passare dallo 0 all’80% nel caso in cui si opti per le colonnine “fast-charge” a corrente continua da 75 kW.

La dotazione di bordo, inoltre, prevede il sistema di frenata rigenerativa, il quale accumula energia durante le fasi di decelerazione e frenata, e un impianto di pre-condizionamento che permette di riscaldare in anticipo l’abitacolo nei mesi più freddi (dove interviene anche la pompa di calore) oppure di raffreddarlo durante quelli più torridi. Non manca poi un pacchetto di ADAS per la guida semi-autonoma di Livello 2 completo di cruise control, radar e telecamera per le fasi di parcheggio, retrovisori gestibili elettricamente e funzione Hill Start Assist per le partenze in salita.

Il suo arrivo sul mercato? Mentre la Renault Kangoo 2021 con motorizzazioni endotermiche debutterà nel mese di luglio, l’elettrica Z.E. è prevista per la fine dell’anno con un listino prezzi in partenza da 30.300 Euro per la versione E-Tech Electric, da 31.300 Euro per la Maxi e da 32.300 Euro per la Maxi Combi.