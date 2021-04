Renault Kangoo: a luglio arriva in Italia la versione 2021

Renault Kangoo 2021 ha dimensioni più generose e una linea decisamente più moderna. La vettura offre un interessante pacchetto tecnologico, anche in fatto di sistemi di assistenza alla guida. Le consegne inizieranno da Luglio, mentre nel 2022 è previsto l'arrivo di una versione 100% elettrica

Renault prova a riconquistare un ruolo centrale nel segmenti dei veicoli multispazio con la versione 2021 dell’apprezzato Kangoo, lanciato ormai più di vent’anni fa e in arrivo a luglio nelle concessionarie italiane con la sua terza edizione ricca di novità.

Renault Kangoo 2021: le caratteristiche

Per la famiglia, per i viaggi o per il lavoro: Renault Kangoo è un veicolo che fa della praticità la sua migliore dote, ma i progettisti francesi, per l’edizione 2021 hanno allargato le maglie con qualche concessione allo stile e alla tecnologia. A un primo colpo d’occhio, la vettura risulta caratterizzata con linee più moderne. Le dimensioni sono state aumentate: Kangoo ora è lungo 4,48 metri (18 cm in più rispetto a prima), largo 2,15 metri e lungo 1,89 metri. Il passo tocca i 2,72 metri permettendo così di raggiungere i vertici della categoria in termini di spazio per i passeggeri. Il frontale ha dei nuovi gruppi ottici a LED (di serie su tutti gli allestimenti), le fiancate sono più scolpite che disegnano una piacevole silhouette fino al classico portellone posteriore. Questo permette di accedere al bagagliaio, con una portata che parte dai 775 litri e arriva fino ai 3.500 abbattendo i sedili posteriori (avendo così un pianale completamento piatto). Per avere tutto sotto mano, all’interno dell’abitacolo sono stati inseriti molti altri vani porta oggetti per un ulteriore spazio a bordo di 49 litri (molto pratico il nuovo cassetto scorrevole Easy Life del tutto removibile). Nuovo anche il disegno delle barre di cattivo sul tetto che possono essere disposte anche in orizzontale in modo da caricare al meglio gli oggetti. La loro portata arriva fino di 80 kg.

Un restyling è stato fatto anche sugli interni del Renault Kangoo, anche questi più moderni e in linea di continuità con gli altri modelli della Casa della Losanga. Salendo a bordo si nota subito il display rialzato che comanda il sistema d’infotainment Renault Easy Link. Un mezzo pensato per viaggiare non poteva non subire un ritocco anche nei sedili, ora più confortevoli. L’impianto di climatizzazione è bizona e nuove bocchette di orientabili migliorano l’aerazione anche nella parte posteriore. Tanti i sistemi a favore dell’utilizzatore. Uno è l’Easy Inside Rack, un portapacchi interno a scomparsa che permette di caricare trasportare oggetti lunghi e ingombranti in altezza, sopra il lato passeggero. Oppure l’Easy Side Access, sistema che facilita le operazioni di carico anche avendo poco spazio a disposizione. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida è doveroso citare la frenata di emergenza attiva, il controllo di stabilità del rimorchio (Trailer Swing Assist) e lo specchietto retrovisore interno digitale (Rear View Assist) per una visibilità posteriore più completa.

Nuovo Renault Kangoo sarà disponibile con il motore benzina 1.3 TCe da 100 o 130 CV abbinato alla trasmissione automatica EDC a sette rapporti, oppure propulsori diesel 1.5 Blue dCi da 75, 95 o 115 cavalli con cambio manuale a sei rapporti oppure automatico a sette rapporti. Per il 2022 è previsto anche l’arrivo di un Kangoo 100% elettrico.