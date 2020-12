Renault Megane Sporter E-Tech: la station wagon da 36.950 Euro

Anche l’elegantissima Megane in versione SW debutta sul mercato con la motorizzazione E-Tech di tipo ibrido plug-in, capace di 160 cavalli e fino a 65 km di autonomia in “full electric”

Dopo la Clio e la Captur e nell’attesa dell’arrivo del crossover Arkana, il Gruppo Renault prosegue la strategia di elettrificazione della propria gamma, equipaggiando con le motorizzazioni E-Tech anche l’elegante Megane. Il nuovo Model Year della station wagon francese, ridenominata per l’occasione Megane Sporter E-Tech, otterrà una powertrain di tipo ibrido plug-in e sarà offerta in due allestimenti con prezzo in partenza da 36.950 Euro. La disponibilità? Nei concessionari fin da subito, mentre per la variante berlina se ne riparlerà entro il primo semestre del 2021.

RENAULT MEGANE SPORTER E-TECH: LE NOVITA’, DENTRO E FUORI

A livello puramente estetico, la nuova Renault Megane Sporter E-Tech presenta davvero pochissime differenze rispetto ai precedenti modelli con motore endotermico: sulla carrozzeria sono infatti i badge “E-Tech” a far notare la sua natura ibrida, presenti sui montanti centrali e sul portellone posteriore.

L’abitacolo, invece, ottiene dei miglioramenti più significativi, contraddistinti dal cruscotto digitale da 10,2’’ e dal sistema multimediale Renault Easy Link con schermo touchscreen da 9,3 pollici, che mette a disposizione fino a tre differenti modalità di guida capaci di modificare la risposta del motore e del veicolo in generale. Si spazia dalla Pure, per una guida completamente elettrica, alla MySense, che crea un bilanciamento ottimale tra la potenza erogata dal motore termico e quella dell’unità elettrica.

La più interessante è la Sport, che dà il via libera alle massime capacità dei propulsori installati sotto al cofano… a scapito, tuttavia, dei consumi in ordine di marcia. Per far prevalere una guida “green”, invece, è ora presente un apposito tasto EV posizionato sotto il display multimediale, che va a “forzare” l’attivazione della trazione elettrica sempre tenendo conto del residuo di energia presente nelle batterie.

RENAULT MEGANE SPORTER E-TECH: POTENZA IBRIDA DA 65 KM DI AUTONOMIA

Passando al motore, la nuova Renault Megane Sporter ottiene per il 2021 la tecnologia “E-Tech” già vista sulla Captur e sulla Clio. La station wagon francese, in questo caso, può contare su un sistema combinato da un quattro cilindri 1.6 Litri a benzina e da due propulsori elettrici, deputati rispettivamente alla funzione di propulsione e di alternatore/starter di avviamento (HGS – High-Voltage Starter Generator). La batteria presente a bordo, invece, è da 9,8 kWh e 400V, valori che permettono alla Megane di percorrere fino a 65 km in modalità completamente elettrica abbattendo al massimo i consumi di CO2, ridotti in ibrido a soli 34 g/km.

RENAULT MEGANE SPORTER E-TECH: ALLESTIMENTI E PREZZI

Per quanto riguarda la dotazione, la nuova Renault Megane Sporter E-Tech sarà disponibile in due allestimenti specifici: quello di partenza è il Business, proposto a un prezzo da 36.950 Euro che include il sistema multimediale Easy Link con navigatore e schermo touchscreen da 7’’, cruscotto digitale Display Driver (sempre da 7’’), Easy Access System, gruppi ottici con tecnologia full LED e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Il secondo allestimento, invece, è l’R.S. Line, che aggiunge per un prezzo a listino da 39.550 Euro i dettagli estetici specifici sulla carrozzeria, il doppio scarico cromato, i cerchi in lega da 17’’ diamantati, interni in Alcantara, schermo del sistema infotainment da 9,3’’, Display Driver da 10’’ e retrocamera posteriore per le manovre di parcheggio.