Il preparatore Danton Arts Kustoms ha modificato un esemplare di Rolls-Royce Phantom, aggiungendo due ruote e diversi dettagli protettivi su tutta la carrozzeria

All’asta delle auto del film Mad Max mancava solamente questa: in Lussemburgo il preparatore di auto speciali Danton Arts Kustoms ha pensato di prendere una Rolls-Royce Phantom del 2005 e modificarla pesantemente utilizzando come fonte di ispirazione la serie cinematografica di George Miller. Per fare ciò ha prima tagliato di netto il posteriore della vettura, in modo da creare una nuova estremità proveniente da una BMW Serie 7 E65… con tanto di terzo asse funzionante!

Se date un’occhiata alle foto presenti in gallery, questa Rolls-Royce Phantom si presenta in configurazione 6×6 ruote motrici e con una carrozzeria “d’assalto” pronta per dire la sua durante le escursioni in fuoristrada. Non mancano infatti i parafanghi con protezioni specifiche, i mastodontici cerchi da 24” e una barra luminosa a LED gialli sul tettuccio; i rivestimenti dell’abitacolo, invece, sono stati sostituiti da pelle arancione brillante, che ben si sposa quella di coccodrillo sul volante e con quella di serpente sui braccioli. Il motore? Tranne l’installazione di un impianto di scarico ad-hoc, fortunatamente non è stato toccato…